Общество

Кабмин меняет правила выбора оператора системы маркировки товаров

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок отбора оператора национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров.

Согласно постановлению, отбор национального оператора по-прежнему будет проводить межведомственная комиссия, состав которой определит кабмин.

Однако теперь вводится исключение: конкурс можно будет не проводить, если оператором назначат государственный орган или организацию с государственной долей участия. Такое решение кабмин сможет принимать по предложению уполномоченного налогового органа.

Кроме того, постановлением признан утратившим силу пункт 31 действующего положения об отборе оператора.

Документ принят в целях определения оператора национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в Кыргызстане.

Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
