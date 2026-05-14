Механизм быстрого реагирования при тяжелых акушерских осложнениях внедряют в КР

В Кыргызстане расширяют национальную систему мониторинга тяжелых материнских осложнений. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, на заседании в Бишкеке обсудили результаты пилотного внедрения системы акушерского наблюдения и реагирования (САНиР) в пяти родовспомогательных организациях страны, дальнейшее масштабирование системы на национальном уровне, а также совершенствование механизмов быстрого реагирования при тяжелых акушерских осложнениях.

Особое внимание уделено цифровой платформе САНиР, созданной на базе системы Восточно-Европейского института по репродуктивному здоровью. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать критические состояния, анализировать тяжелые материнские осложнения и своевременно выявлять системные пробелы в оказании медицинской помощи.

САНиР направлена на снижение предотвратимой материнской заболеваемости и смертности, повышение качества медицинской помощи и развитие механизмов принятия решений на основе данных.

В 2025 году отмечен рост материнской смертности: зарегистрировано 48 случаев (34,8 на 100 тысяч живорожденных), что на 35,4 процента выше показателя 2024-го (25,7, или 36 случаев).

По данным Минздрава, в структуре причин материнской смертности лидируют экстрагенитальные заболевания, кровотечения, сепсис, гипертензионные расстройства.