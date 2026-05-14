Механизм быстрого реагирования при тяжелых акушерских осложнениях внедряют в КР

В Кыргызстане расширяют национальную систему мониторинга тяжелых материнских осложнений. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
По данным ведомства, на заседании в Бишкеке обсудили результаты пилотного внедрения системы акушерского наблюдения и реагирования (САНиР) в пяти родовспомогательных организациях страны, дальнейшее масштабирование системы на национальном уровне, а также совершенствование механизмов быстрого реагирования при тяжелых акушерских осложнениях.
САНиР направлена на снижение предотвратимой материнской заболеваемости и смертности, повышение качества медицинской помощи и развитие механизмов принятия решений на основе данных.
В 2025 году отмечен рост материнской смертности: зарегистрировано 48 случаев (34,8 на 100 тысяч живорожденных), что на 35,4 процента выше показателя 2024-го (25,7, или 36 случаев).
По данным Минздрава, в структуре причин материнской смертности лидируют экстрагенитальные заболевания, кровотечения, сепсис, гипертензионные расстройства.