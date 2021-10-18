Выборы-2021. Кандидаты в депутаты по одномандатным округам: кто они (часть II)

18 октября завершается прием документов от партий и кандидатов-одномандатников, решивших баллотироваться в Жогорку Кенеш седьмого созыва.

В 36 округах выдвинулся 381 претендент, из них 31 — женщина. 373 человека — самовыдвиженцы, восемь — от семи политических партий.

Максимальное количество кандидатов — 19 — выдвинулось по Кадамджайскому избирательному округу. Минимальное — по четыре человека — по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам.

24.kg продолжает изучать данные претендентов на мандаты. Среди заявивших об участии есть экс-депутаты и чиновники. Некоторые из них регулярно баллотировались, но по разным причинам впоследствии отказались от законотворчества или присутствия в ЖК их лишала ЦИК. Есть и те, кто на выборы пошел впервые.

Так тоже можно

Среди новичков — бывший таможенник Нурлан Ражабалиев. Он идет по Баткенскому избирательному округу № 2.

Нурлан Ражабалиев был признан виновным в коррупции на таможне в феврале 2021 года. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к выплате штрафа 260 тысяч сомов. Тогда же в суде сообщили, что он выплатил ущерб в размере 12 миллионов сомов.

Фото из интернета. Нурлан Ражабалиев

Ражабалиев проходил по делу экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова вместе с другим сотрудником таможни Абдыбахабом Боронбаевым, который также был признан виновным в коррупции.

Ражабалиев был начальником Юго-Западной таможни, а Боронбаев — Северо-Восточной. Оба пошли на сделку со следствием. На суде дали показания о наличии на таможне серых схем Райымбека Матраимова.

По Ноокатскому избирательному округу № 5 баллотируется родной брат бывшего главы кабмина Улукбека Марипова Бакытбек Марипов. Был акимом Ноокатского района. В отставку отправлен распоряжением Марипова-старшего, когда тот стал председателем кабинета министров.

В Араванском округе № 6 выдвинулся экс-нардеп пятого созыва Эльмурат Обдунов. Ранее он лишился мандата за прогулы.

На этом настояло руководство фракции «Республика». Обдунов пришел в ЖК по списку этой партии. В июне 2012 года в отношении Эльмурата Обдунова было возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры обвиняли работников Ошского госуниверситета в хищении около миллиона сомов. В ходе следствия установлено, что большая часть договоров и потраченных средств оформлена в рамках закона.

Комментируя ситуацию, Обдунов тогда заявил, что его вина не доказана. Не сесть на нары помогли коллеги-депутаты. Парламент не дал согласия на лишение его депутатской неприкосновенности. Дело прекратили.

По Ошскому избирательному округу № 7 идет в депутаты бывший замглавы Госкадровой службы Бахтияр Фаттахов. Он занимал эту должность до 2013 года. Чиновник времен Аскара Акаева. В последние годы не проявлял никакой активности. Известно, что в 2015-м шел на выборы по списку партии «Бутун Кыргызстан».

Братья, дети, однофамильцы

По Куршабскому избирательному округу № 10 выдвинулся бывший вице-спикер парламента Данияр Толонов. Активным законотворчеством не отличился. Его брат — экс-директор информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Бахтияр Толонов был задержан при получении взятки. Он требовал от предпринимательницы $800 за выдачу лицензии. Отделался штрафом в размере 260 тысяч сомов.

Фото из интернета. Данияр Толонов

По этому же округу идет экс-министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев. В прошлом году бывший чиновник уже хотел в парламент, но по списку партии «Кыргызстан». Итоги выборов ЦИК признала недействительными и мандат ему не достался.

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На посту главы Минсельхоза Эркинбек Чодуев себя не проявил и в список министров-реформаторов не попал. Пытался защитить в Жогорку Кенеше закон о биотопливе. Но депутаты обвинили его в лоббировании интересов определенной группы чиновников, и документ отклонили.

В Куршабском избирательном округе за мандат будет бороться и экс-мэр Оша Айтмамат Кадырбаев. Он был отправлен в отставку в 2018 году. Но долго безработным не ходил. Из кресла градоначальника пересел в заместители председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (в новой структуре кабмина этого комитета нет. — Прим. 24.kg). Будучи в этой должности получил выговор. Согласно анализу его последних деклараций о доходах Айтмамат Кадырбаев человек довольно состоятельный. Обстановка в одной из его квартир оценивается в миллион сомов.

В начале 2020 года брата Айтмамата Кадырбаева Улана Раймбекова избил член ОПГ по прозвищу Казак. Потерпевший отказался писать заявление. Сам Айтмамат Кадырбаев происшествие не комментировал.

В Узгенском избирательном округе № 12 среди кандидатов бывший государственный советник президента по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Эльмурза Сатыбалдиев. Во время президентства Курманбека Бакиева, свергнутого в результате апрельских событий 2010 года, занимал пост генерального прокурора. В 2009-м назначен госсоветником главы государства по вопросам безопасности, обороны и правопорядка.

Был фигурантом уголовного дела по апрельским событиям. Осужден по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» УК КР. Судимость погашена.

По Джалал-Абадскому округу № 14 баллотируется бывший депутат горкенеша Джалал-Абада Шаирбек Ташиев. Замглавы кабмина и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву приходится младшим братом.

Фото из интернета. Шаирбек Ташиев

В интервью, опубликованном на YouTube, Ташиев-младший заявил, что не собирался участвовать в выборах, но «народ его просит стать депутатом и представлять их район в Жогорку Кенеше», потому что их другой знаменитый земляк Камчыбек Ташиев сейчас занят вопросами республиканского масштаба в большой политике.

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По этому же округу собрался в депутаты и Кубанычбек Бакиев. Он однофамилец Курманбека Бакиева. В 2008 году был замгенпрокурора. Обвинялся в мошенничестве. Был объявлен в розыск. Дело в отношении Бакиева возбуждали дважды — в 2009-м и 2014-м. Однако прекратили по истечении срока давности.

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев идет по Аламединскому избирательному округу № 25. Его кандидатуру выдвинула партия «Социал-демократы». До ареста отца в большой политике замечен не был. По делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года проходит свидетелем, как и по делу о беспорядках в октябре 2020 года.

И снова бывшие

По Ленинскому избирательному округу № 26 баллотируется бывший депутат, племянник экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, бывший депутат четвертого созыва от фракции «Ак Жол» Максат Кунакунов. Активно выступал против референдума по приятию новой Конституции, ориентированной на установление жесткой президентской вертикали. Требовал вернуться к редакции Основного закона 1993 года и даже создал инициативную группу.

Фото из интернета. Максат Кунакунов

Максата Кунакунова обвиняли в пособничестве террористам, попытке госпереворота, незаконном хранении оружия и разбойном нападении. Он был оправдан судом по двум эпизодам. По оставшимся признан виновным и получил 10 лет.

В июле 2019 года Максат Кунакунов освобожден условно-досрочно.

Соперничать Кунакунову придется с еще одним экс-нардепом из пятого созыва от фракции «Ата Мекен» Равшаном Джеенбековым. В ЦИК Джеенбекова доставили в автозаке и под конвоем, прямо из Бишкекского СИЗО-1, чтобы он смог подать документы.

Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым проходит обвиняемым по уголовному делу о кой-ташских событиях.

По этому же округу выдвинулся и экс-председатель БГК Жаныбек Абиров.

В апреле он баллотировался в Бишкекский городской кенеш от партии «Эмгек». ЦИК признала итоги несостоявшимися. Перед повторными выборами Абирова исключили из списка партии. Тогда причину такого решения в политсовете не озвучили. По некоторым данным, поводом стало сообщение Генеральной прокуратуры, что Жаныбека Абирова подозревают в злоупотреблении должностным положением. Надзорный орган выяснил, что искусственно увеличив прогнозируемый доход бюджета столицы, работникам муниципальных служб установлены незаконные надбавки в размере двух окладов из бюджетных средств путем приравнивания их функциональных обязанностей к особо важным и ответственным работам.

По Октябрьскому избирательному округу № 28 пробует силы также экс-депутат третьего созыва Бакыт Керимбеков. Известен постоянной критикой властей, причем вне зависимости от того, кто именно ее представляет. Постоянно участвует во всех кампаниях со своей партией «Айкол Кыргызстан». Но набрать хотя бы три процента голосов ему (а он еще и регулярно баллотируется в президенты. — Прим. 24.kg) и его политорганизации ни разу не удавалось.

Экс-нардеп пятого созыва Каныбек Осмоналиев тоже идет в депутаты по Чуй-Кеминскому избирательному округу № 31. Он успел побывать и депутатом, и поработать в исполнительной власти — возглавлял Министерство образования. Последняя должность — советник председателя кабмина, с которой ушел сам, заявив, что на него давят.

Он также сетовал, что его младшего брата уволили с должности полпреда в Ошской области. Но информация не подтвердилась.

После митинга на площади Ала-Тоо 2 марта 2020 года в поддержку Садыра Жапарова ГКНБ задержал Каныбека Осмоналиева и бывшую судью Анар Дубанаеву. Им инкриминировали покушение на насильственный захват власти.

27 июня 2020 года Каныбек Осмоналиев был отпущен из СИЗО по состоянию здоровья. В феврале 2021-го был назначен советником главы кабмина Улукбека Марипова.

Снова хочет в депутаты член четвертого и пятого созывов ЖК Дамира Ниязалиева. Она идет по Кочкорскому избирательному округу № 32. В парламент проходила дважды по списку партии СДПК. В 2020-м была уже в составе «Кыргызстана». До 2016 года занимала пост вице-премьера по социальным вопросам, ранее — министра здравоохранения. Дамира Ниязалиева владеет сетью аптек. В бытность главой Минздрава подруги Ниязаливой Динары Сагинбаевой в 2012 году разгорелся инсулиновый скандал, в котором была замешана и бывший нардеп.

Фото из интернета. Дамира Ниязалиева

По Нарынскому избирательному округу № 33 подал заявление как самовыдвиженец экс-первый вице-премьер-министр и бывший депутат от фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков. Он обвиняется в коррупции по делу «Кумтора». Пошел на сделку со следствием и был освобожден из-под стражи. На последнее заседание суда не явился. Как признался его адвокат, ему неизвестно, где скрывается его подзащитный.

По этому же округу, но от партии «Кыргызстан» идет алкогольный магнат Шаршенбек Абдыкеримов. Хотя он и действующий депутат, но практически никогда не выступает.

В 2019 году СМИ писали, что бизнесмен якобы помог построить дачу бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву в госрезиденции «Ала-Арча». Он опроверг информацию и пожаловался на журналистов в комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Там признали, что издания, опубликовавшие материал, нарушили Этический кодекс.

Фото из интернета. Акылбек Сариев

В битву за мандат по Нарынскому округу вступил и экс-председатель ЦИК Акылбек Сариев. В октябре 2020 года, еще не будучи членом ЦИК, раскритиковал решение избирательной комиссии об отмене итогов выборов в парламент. Он заявил, что тем самым ЦИК заложила «бомбу».

Еще бывшие, телохранитель и Потап

В Джети-Огузском избирательном округе № 34 тоже есть свои бывшие. В борьбу за депутатский мандат вступил экс-телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев.

За преданность бывшему главе государства поплатился свободой. Стал обвиняемым по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и был заключен под стражу в Бишкекский СИЗО-1. На волне октябрьских волнений в столице в 2020-м он, как и другие заключенные по политически мотивированным делам, был освобожден из-под стражи митингующими.

Спустя год Канат Сагымбаев стал фигурантом еще одного уголовного дела об октябрьских беспорядках. Находится под домашним арестом.

Еще одна кандидатка — экс-член ЦИК Атыр Абдрахматова. Это ее первое участие в выборах. Атыр Абдрахматова, будучи в составе Центризбиркома, критиковала работу комиссии и ее председателя Нуржан Шайлдабековой.

По Джети-Огузскому округу также выдвинулся экс-нардеп второго и третьего созывов парламента Арсланбек Малиев. Он, как и Бакыт Керимбеков, является завсегдатаем всех кампаний. Однако каждый раз его партия «Аалам» терпела сокрушительное поражение. Последний раз СМИ вспомнили о Малиеве в связи со скандалом из-за квадратных метров. Судебные разбирательства между строительной фирмой «Бабек ЛТД» и бывшим парламентарием длятся более полутора лет.

В списке бывших депутатов, намеревающихся снова попасть в ЖК, по Джети-Огузскому избирательному округу — Эркингуль Иманкожоева. Она была в пятом созыве от СДПК. В 2015-м была в списке партии «Ата Мекен», но мандат ей так и не достался.

Эркингуль Иманкожоева запомнилась своими громкими выступлениями против разработки «Кумтора» канадскими инвесторами.

Она также судилась с другим нардепом Жылдызкан Джолдошовой. Последняя обвинила ее в клевете и потребовала в качестве компенсации 10 миллионов сомов. Суд истица выиграла. Иманкожоева была оштрафована на 10 тысяч сомов.

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По Ак-Суйскому избирательному округу № 35 баллотируется еще один экс-нардеп — Дамирбек уулу Асылбек.

В августе бывший нардеп получил от президента Садыра Жапарова благодарственное письмо. Дамирбек Асылбек уулу (его прежнее имя и фамилия — Динарбек Супатаев) был осужден в Алматы. Он признан виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде». По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

ЦИК напоминает: кандидат с непогашенной в соответствии с законом судимостью не будет зарегистрирован.

Вместе с Дамирбеком Асылбек уулу обвиняемыми проходили еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.

В ноябре 2019 года их этапировали в Кыргызстан, Верховный суд КР пересмотрел дело и оставил приговор Алматинского суда в силе — 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Экс-мэр города Чолпон-Аты Талантбек Сарбагышев баллотируется по Иссык-Кульскому округу № 36. В 2020 году он был в топ-20 партии «Мекеним Кыргызстан», аффилированной с экс-замглавы Таможенной службы Райымбеком Матраимовым, осужденным за коррупцию.

О нем в открытых источниках сведений мало. Но в Иссык-Кульском регионе Талантбек Сарбагышев известен по прозвищу Потап.

Продолжение следует.