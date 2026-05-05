Талибан запретил подтверждать дипломы женщинам

Министерство иностранных дел движения «Талибан» отказалось подтверждать академические документы афганских женщин. Несколько жительниц Кабула сообщили, что им прямо у ворот ведомства заявили: «верификация женских документов теперь запрещена», пишут местные СМИ.

Это решение фактически лишает многих возможности продолжать обучение или устраиваться на работу за рубежом.

Более того, аналогичные ограничения введены и в системе высшего образования. Руководство распорядилось приостановить проверку академических данных для иностранных вузов и организаций — причем как для женщин, так и для мужчин.

Университетам устно поручено не отвечать на запросы из-за рубежа, касающиеся успеваемости, дипломов и статуса обучения студентов. Таким образом, фактически блокируется общение с международными вузами и взаимодействие с международными образовательными программами.

При этом внедрять эти меры рекомендовано «тихо и конфиденциально», чтобы избежать широкой огласки.

Жители страны называют решение несправедливым, указывая, что оно перекрывает доступ к образованию и работе за границей. Ранее власти уже запретили обучение девочек старше шестого класса и ограничили участие женщин в трудовой деятельности, включая международные организации.

Несмотря на давление мирового сообщества, политика ограничений остается неизменной. Декреты лидера Хибатуллы Ахундзады и правила министерства по «пропаганде добродетели и предотвращению порока» серьезно осложняют жизнь афганских женщин, накладывая все новые запреты.