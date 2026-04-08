Мандат Эгембердиева может уйти Сариеву, так как Джунусалиев находится в СИЗО

После заявления Абдылдабека Эгембердиева о сдаче мандата его место в Жогорку Кенеше, согласно итогам выборов, должен был занять Рамис Джунусалиев. Однако он находится в СИЗО ГКНБ по делу о мошенничестве, поэтому мандат, вероятно, перейдет следующему кандидату — Улану Сариеву.

Напомним, президента Федерации кок-бору Кыргызстана Рамиса Джунусалиева задержали по подозрению в мошенничестве, о чем ранее сообщал пресс-центр ГКНБ.

Улан Сариев набрал 4 тысячи 746 голосов (11,23 процента) и является следующим кандидатом по результатам выборов. Он известен как бывший депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Ынтымак», а также руководитель туристической компании «Кереге-Таш Тревел».

Ранее Улан Сариев уже участвовал в парламентских выборах. В 2023 году по Ленинскому округу он занял второе место среди 29 кандидатов.

В июне 2023 года ГКНБ возбудил в отношении него уголовное дело по фактам возможного подкупа избирателей, использования средств вне избирательного фонда и злоупотребления административным ресурсом. Официально о том, что дело закрыли, не сообщалось.

Улан Сариев окончил Кыргызский технический университет по специальности в сфере связи и коммуникаций.

Окончательное решение о передаче мандата примет Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.