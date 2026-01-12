ЦИК аккредитовала 16 СМИ для агитации на повторных выборах в ЖК по округу № 13

Центральная избирательная комиссия КР утвердила список средств массовой информации, допущенных к участию в предвыборной агитации на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеш по многомандатному избирательному округу № 13.

Аккредитацию получили 16 ресурсов: одно печатное издание, девять телеканалов, три радиостанции и три интернет-СМИ.

В ЦИК сообщили, что на официальном сайте комиссии будет опубликована информация о стоимости эфирного времени, печатной площади и условиях размещения агитационных материалов.

Аккредитованные СМИ обязаны соблюдать требования законодательства и обеспечивать точность и беспристрастность при публикации агитации кандидатов.

Предвыборная агитация начнется 9 февраля и завершится 28 февраля в 8.00 утра. Повторные выборы назначены на 1 марта 2026 года.

Напомним, после досрочных выборов депутатов парламента, прошедших 30 ноября 2025 года, ЦИК признала недействительными итоги по многомандатному избирательному округу № 13. Выяснилось, что со стороны наблюдателей от кандидатов в депутаты на 35 участках установили камеры, которые осуществляли контроль за голосованием. Это нарушило принцип тайного голосования.