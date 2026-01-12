20:07
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Власть

ЦИК аккредитовала 16 СМИ для агитации на повторных выборах в ЖК по округу № 13

Центральная избирательная комиссия КР утвердила список средств массовой информации, допущенных к участию в предвыборной агитации на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеш по многомандатному избирательному округу № 13.

Аккредитацию получили 16 ресурсов: одно печатное издание, девять телеканалов, три радиостанции и три интернет-СМИ.

В ЦИК сообщили, что на официальном сайте комиссии будет опубликована информация о стоимости эфирного времени, печатной площади и условиях размещения агитационных материалов.

Аккредитованные СМИ обязаны соблюдать требования законодательства и обеспечивать точность и беспристрастность при публикации агитации кандидатов.

Предвыборная агитация начнется 9 февраля и завершится 28 февраля в 8.00 утра. Повторные выборы назначены на 1 марта 2026 года.

Напомним, после досрочных выборов депутатов парламента, прошедших 30 ноября 2025 года, ЦИК признала недействительными итоги по многомандатному избирательному округу № 13. Выяснилось, что со стороны наблюдателей от кандидатов в депутаты на 35 участках установили камеры, которые осуществляли контроль за голосованием. Это нарушило принцип тайного голосования. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/357558/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жогорку Кенеше
ЦИК утвердила итоги выборов: 87 депутатов избраны, один округ аннулирован
ЦИК утвердила итоги выборов в 29 округах, в одном назначит перевыборы
Доверенный кандидата заявил о масштабных нарушениях на выборах в округе № 17
Кто становится депутатом парламента, определили в ЦИК (12 округов и фамилии)
Кто становится депутатом Жогорку Кенеша, определили в ЦИК (округа и фамилии)
ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов
На следующих парламентских выборах в КР хотят внедрить онлайн-голосование
Кто может стать депутатом. Предварительный состав нового созыва Жогорку Кенеша
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка &laquo;Алтай&raquo; Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на&nbsp;недвижимость предлагает Дастан Бекешев Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
США прекращают участие в&nbsp;66&nbsp;международных организациях. Трамп подписал документ США прекращают участие в 66 международных организациях. Трамп подписал документ
Бизнес
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
12 января, понедельник
20:05
Алтайские мусульмане просят помощи кыргызских богословов в обучении молодежи Алтайские мусульмане просят помощи кыргызских богослово...
19:49
Кыргызстан занял 75-е место в Индексе паспортов мира Henley & Partners
19:44
ЦИК аккредитовала 16 СМИ для агитации на повторных выборах в ЖК по округу № 13
19:24
На Суусамыре −48 градусов мороза. Четыре школы перешли на онлайн-обучение
19:02
Meta удалила более 500 тысяч аккаунтов из-за запрета соцсетей для детей