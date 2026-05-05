Попытка подкупа милиционера. Задержан подозреваемый в совершении преступления

В Бишкеке задержали мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику органов правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Фото УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, ранее поступило заявление от двух жительниц столицы, в рамках которого были возбуждены уголовные дела по тяжким преступлениям.

В ходе следствия подозреваемый, пытаясь избежать ответственности, предложил взятку сотруднику милиции, проинформировали в ведомстве.

При передачи взятки задержан Ш.С., 1994 года рождения. Он водворен в ИВС. Ведется следствие.