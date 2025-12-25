На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жогорку Кенеше

На IV Народном курултае делегат из Кара-Суйского района Ошской области выступил с предложением рассмотреть целесообразность сохранения женской квоты в Жогорку Кенеше.

По его словам, действующая система приводит к тому, что мужчины, набравшие 8-10 тысяч голосов на выборах, остаются вне парламента, уступая кандидатам, получившим 1,2-3 тысячи голосов. Делегат отметил, что такая ситуация снижает интерес мужчин к участию в избирательных кампаниях.

При этом он подчеркнул, что в ряде регионов, включая Кара-Суйский район, женщины-кандидаты нередко набирают больше голосов, чем мужчины, что, по его мнению, отражает реальную расстановку сил.