Выборы-2025

ЦИК утвердила итоги выборов: 87 депутатов избраны, один округ аннулирован

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики официально утвердила итоги досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 30 ноября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По ее данным, комиссия признала выборы состоявшимися в 30 многомандатных избирательных округах. По результатам голосования, в 29 округах избрали 87 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Вместе с тем результаты выборов в многомандатном округе № 13 признали недействительными. Причиной стало нарушение требований избирательного законодательства.

В список избирателей на досрочных выборах включили 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина. В голосовании участвовали 1 миллион 584 тысячи 446 избирателей, что составило 36,9 процента от общего числа.

Для организации голосования ЦИК КР открыла 2 тысячи 492 избирательных участка в стране, 27 участков для дистанционного голосования и 100 избирательных участков за пределами республики.

Через участки для дистанционного голосования голос отдали 190 тысяч 30 граждан.

Важной особенностью прошедших парламентских выборов назвали возможность для граждан, находившихся вне места своего проживания, участвовать в выборах на любом удобном избирательном участке с помощью механизма дистанционного голосования.

ЦИК КР заключила, что досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша «организовали и провели на высоком уровне, в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства».
