Отказался не добровольно? Экс-депутат заявил о давлении на выборах в 2025 году

Бывший начальник налоговой инспекции и экс-депутат VI созыва Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс» Осмон Турдумамбетов заявил в своих социальных сетях о давлении со стороны правоохранительных органов в период избирательной кампании по округу № 14 в Токтогуле.

По словам бывшего нардепа, он подал официальную жалобу на имя президента Садыра Жапарова и в Генеральную прокуратуру.

Осмон Турдумамбетов утверждает, что намеревался участвовать в выборах в парламент в ноябре 2025 года и подал все необходимые документы в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Он также внес избирательный залог в размере 300 тысяч сомов.

По словам бывшего начальника налоговой инспекции, внесенные средства ему не возвращены.





Политик также заявил, что после подписания документа ему было запрещено публиковать информацию о произошедшем в социальных сетях. Осмон Турдумамбетов утверждает, что опасался возможных провокаций и давления в отношении его сторонников и агитаторов.

Фото из интернета

Кроме того, в своем обращении он упомянул возможную причастность отдельных кандидатов к произошедшему. Однако подчеркнул, что рассчитывает на официальное расследование. По мнению бывшего начальника налоговой инспекции, в случае возбуждения уголовного дела могут быть установлены все обстоятельства и роли участников ситуации.

Он выразил надежду на пересмотр итогов выборов по избирательному округу № 14 и назначение повторного голосования.

Осмон Турдумамбетов работал в Налоговой службе, в разные годы занимая должности начальника по Московскому, Иссык-Атинскому и Ленинскому районам. С 2020-го по 2021-й был депутатом ЖК от партии «Онугуу-Прогресс».

Напомним, выборы депутатов парламента VIII созыва состоялись 30 ноября прошлого года.