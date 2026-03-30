Власть

Чингиз Айдарбеков заявил о давлении и угрозах из-за мандата депутата

Депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков выступил с подробным заявлением, в котором рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.

По словам нардепа, в последнее время в социальных сетях через анонимные страницы распространяются различные слухи и недостоверная информация о нем. Чингиз Айдарбеков отметил, что, несмотря на это, многие граждане правильно понимают происходящее и не поддаются на провокации.

Он подчеркнул, что имеет многолетний опыт государственной службы — более 22 лет в дипломатии, занимал различные должности, включая пост министра иностранных дел, а также работал советником президента по внешней политике. По словам парламентария, за все это время в отношении него не было негативных оценок или претензий со стороны государства.

Чингиз Айдарбеков отдельно остановился на ситуации с получением депутатского мандата. Он заявил, что набрал 6 тысяч 259 «чистых» голосов на выборах. Это является прямым выражением доверия избирателей. Однако, по словам депутата, процесс передачи мандата затянулся — уже более 19 дней, что, как он отметил, является беспрецедентным случаем.

«По закону мандат должен быть передан в течение трех дней. Это требование Конституции. Но уже прошло 19 дней, и такого в истории независимого Кыргызстана не было», — заметил он.

Чингиз Айдарбеков также заявил о давлении со стороны отдельных сотрудников спецслужб. По его словам, ему угрожали, требуя «сдать мандат», иначе обещали применить различные меры воздействия. При этом отметил, что после последних изменений в ГКНБ ситуация изменилась, и многие вопросы начали решаться в правовом поле.

Нардеп сообщил, что передал действующему руководству ГКНБ информацию о бывших сотрудниках, которые, по его мнению, злоупотребляли служебным положением. И выразил уверенность, что они понесут ответственность в рамках закона.

Кроме того, Чингиз Айдарбеков прокомментировал распространяемые обвинения. В частности, он опроверг заявления о причастности к контрабанде, назвав их «фейком» и подчеркнув, что никаких доказательств этому нет. Также пояснил ситуацию с якобы визовыми нарушениями, заметив, что подобные дипломатические вопросы всегда строго контролируются и не могли остаться без последствий, если бы имели место.

Отдельно депутат остановился на вопросе недвижимости. По его словам, квартира была приобретена в 2016 году официально — за счет кредита в одном из банков на сумму 50 тысяч долларов. Все документы, включая договоры и декларации, у него имеются. Он подчеркнул, что информация о незаконности приобретения жилья не соответствует действительности, а право собственности подтверждено решением суда.

Депутат также заявил, что начиная с 2009 года регулярно декларирует свои доходы, включая кредитные обязательства, и готов предоставить все необходимые документы.

По его словам, начиная с сентября 2022 года, в отношении него и его семьи оказывалось давление, однако в ходе проверок никаких нарушений выявлено не было.

В завершение Айдарбеков заявил, что знает, кто распространяет против него ложную информацию, и выразил уверенность, что правда будет установлена.

Официальных комментариев со стороны государственных органов по озвученным им заявлениям на данный момент не поступало.
Материалы по теме
Отказался не добровольно? Экс-депутат заявил о давлении на выборах в 2025 году
ЦИК пересмотрела итоги выборов в округе № 13 и признала их состоявшимися
Стартовала предвыборная агитация по повторным выборам депутатов в округе № 13
Нарушения на выборах в Жогорку Кенеш в округе № 13: уголовное дело прекращено
ЦИК аккредитовала 16 СМИ для агитации на повторных выборах в ЖК по округу № 13
На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жогорку Кенеше
ЦИК утвердила итоги выборов: 87 депутатов избраны, один округ аннулирован
ЦИК утвердила итоги выборов в 29 округах, в одном назначит перевыборы
Доверенный кандидата заявил о масштабных нарушениях на выборах в округе № 17
Кто становится депутатом парламента, определили в ЦИК (12 округов и фамилии)
Популярные новости
Правила въезда иностранцев в&nbsp;Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и&nbsp;легализация Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация
С&nbsp;1&nbsp;апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;своей отставке Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о своей отставке
Бывший глава ГКНБ заявил о&nbsp;&laquo;победе над паспортной мафией&raquo; Бывший глава ГКНБ заявил о «победе над паспортной мафией»
Бизнес
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
