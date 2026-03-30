Чингиз Айдарбеков заявил о давлении и угрозах из-за мандата депутата

Депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков выступил с подробным заявлением, в котором рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.

По словам нардепа, в последнее время в социальных сетях через анонимные страницы распространяются различные слухи и недостоверная информация о нем. Чингиз Айдарбеков отметил, что, несмотря на это, многие граждане правильно понимают происходящее и не поддаются на провокации.

Он подчеркнул, что имеет многолетний опыт государственной службы — более 22 лет в дипломатии, занимал различные должности, включая пост министра иностранных дел, а также работал советником президента по внешней политике. По словам парламентария, за все это время в отношении него не было негативных оценок или претензий со стороны государства.

Чингиз Айдарбеков отдельно остановился на ситуации с получением депутатского мандата. Он заявил, что набрал 6 тысяч 259 «чистых» голосов на выборах. Это является прямым выражением доверия избирателей. Однако, по словам депутата, процесс передачи мандата затянулся — уже более 19 дней, что, как он отметил, является беспрецедентным случаем.

«По закону мандат должен быть передан в течение трех дней. Это требование Конституции. Но уже прошло 19 дней, и такого в истории независимого Кыргызстана не было», — заметил он.

Чингиз Айдарбеков также заявил о давлении со стороны отдельных сотрудников спецслужб. По его словам, ему угрожали, требуя «сдать мандат», иначе обещали применить различные меры воздействия. При этом отметил, что после последних изменений в ГКНБ ситуация изменилась, и многие вопросы начали решаться в правовом поле.

Нардеп сообщил, что передал действующему руководству ГКНБ информацию о бывших сотрудниках, которые, по его мнению, злоупотребляли служебным положением. И выразил уверенность, что они понесут ответственность в рамках закона.

Кроме того, Чингиз Айдарбеков прокомментировал распространяемые обвинения. В частности, он опроверг заявления о причастности к контрабанде, назвав их «фейком» и подчеркнув, что никаких доказательств этому нет. Также пояснил ситуацию с якобы визовыми нарушениями, заметив, что подобные дипломатические вопросы всегда строго контролируются и не могли остаться без последствий, если бы имели место.

Отдельно депутат остановился на вопросе недвижимости. По его словам, квартира была приобретена в 2016 году официально — за счет кредита в одном из банков на сумму 50 тысяч долларов. Все документы, включая договоры и декларации, у него имеются. Он подчеркнул, что информация о незаконности приобретения жилья не соответствует действительности, а право собственности подтверждено решением суда.

Депутат также заявил, что начиная с 2009 года регулярно декларирует свои доходы, включая кредитные обязательства, и готов предоставить все необходимые документы.

По его словам, начиная с сентября 2022 года, в отношении него и его семьи оказывалось давление, однако в ходе проверок никаких нарушений выявлено не было.

В завершение Айдарбеков заявил, что знает, кто распространяет против него ложную информацию, и выразил уверенность, что правда будет установлена.

Официальных комментариев со стороны государственных органов по озвученным им заявлениям на данный момент не поступало.