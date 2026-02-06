16:16
Нарушения на выборах в Жогорку Кенеш в округе № 13: уголовное дело прекращено

Уголовное дело, возбужденное по факту установки видеокамер на избирательных участках округа № 13 во время парламентских выборов в ноябре прошлого года, прекращено. Об этом сообщил прокурор Джалал-Абадской области Турусбек Ишеналиев в эфире YouTube-канала независимого журналиста Эламана Карымшакова.

По его словам, правоохранительные органы провели проверку, по итогам которой уголовное дело прекращено. Подробности принятого решения прокурор раскрывать отказался.

Напомним, внеочередные выборы в Жогорку Кенеш состоялись 30 ноября 2025 года. В связи с выявленными нарушениями в округе № 13 Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 3 декабря отменила итоги голосования. Сообщалось, что на 35 избирательных участках были установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых велось наблюдение за процессом голосования. По данным СМИ, агитаторы могли отслеживать, как голосуют избиратели.

Повторное голосование в округе назначено на 1 марта. Агитационный период начнется 9 февраля и завершится 28 февраля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360927/
просмотров: 530
