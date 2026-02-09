23:08
Власть

Стартовала предвыборная агитация по повторным выборам депутатов в округе № 13

С 9 февраля официально началась предвыборная агитация по повторным выборам депутатов Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу № 13. Об этом сообщили в ЦИК.

В соответствии с конституционным законом о выборах, агитация стартует после завершения регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до дня голосования. Поскольку выборы проводятся повторно,  срок избирательного процесса сокращен на треть. 

В итоге агитационный период продлится 20 дней — с 9 по 28 февраля 2026 года до 8.00.

Центризбирком зарегистрировал 25 кандидатов, среди которых 15 мужчин и 10 женщин. По собственному желанию сняли свои кандидатуры с выборов трое.

С сегодняшнего дня кандидаты, партии и их доверенные лица могут свободно проводить агитационные мероприятия, представлять программы, организовывать встречи, митинги, пользоваться СМИ и интернет-платформами. 

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны предоставить помещения и площадки для агитационных материалов, включая места для встреч с избирателями, за счет средств республиканского бюджета.

Ряд категорий лиц — госслужащие, иностранные граждане, религиозные деятели, наблюдатели, лица младше 18 лет — не имеют права заниматься агитацией или распространять агитационные материалы. Также запрещено использование зарубежных СМИ, распространяемых на территории Кыргызстана, для предвыборной активности.

Финансируемая агитация допускается только через избирательные фонды кандидатов и политических партий, выдвинувших их.

Напомним, досрочные выборы в Жогорку Кенеш прошли 30 ноября 2025 года. В связи с выявленными нарушениями законодательства в округе № 13 ЦИК признала результаты голосования недействительными. В феврале стало известно, что уголовное дело, возбужденное по факту установки видеокамер на избирательных участках этого округа, прекратили. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/361203/
просмотров: 469
