Происшествия

Подпольный гей-клуб в Бишкеке. Хозяйку дома задержала милиция

Хозяйка дома, расположенного в Бишкеке на переулке Менделеева, где 3 мая милиция провела проверку из-за жалобы соседей на ночной шум, задержана. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Отметим, что еще в январе правоохранительные органы информировали о выявлении приватного ночного клуба, куда попасть можно было только по предоплате. Локации заведения периодически менялись. Ранее в ГУВД Бишкека сообщали, что незаконный приватный клуб был закрыт, а несколько граждан привлечены к ответственности за распространение порнографии.

УВД Октябрьского района Бишкека
Фото УВД Октябрьского района Бишкека

В конце марта в милицию поступила жалоба, что в доме на улице Менделеева постоянно наблюдается ночной шум. Тогда в милицию доставили пять человек, среди которых была хозяйка дома. Однако ночные гуляния не прекратились. Очередная жалоба поступила 3 мая.
