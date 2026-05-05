Власть

Садыр Жапаров принял главу МИД и диаспоры Сейшельских Островов. О чем говорили

Садыр Жапаров в Чолпон-Ате принял министра иностранных дел и диаспоры Сейшельских Островов Барри Фора. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Глава государства отметил стремление Кыргызской Республики в углублении взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув, что, несмотря на географическую удаленность, имеется значительный потенциал для наращивания сотрудничества.

Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сферах инвестиций, туризма, финансов и цифровых технологий.

Отмечен взаимный интерес к обмену опытом с целью развития туристической отрасли и цифровой трансформации, а также установлению сотрудничества по линии специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» и ОАО «Учкун».

Барри Фор передал слова приветствия президента Сейшельских Островов Патрика Эрмини.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая изменение климата и устойчивое развитие. Подчеркнута важность координации усилий в рамках ООН.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-сейшельского сотрудничества.

В завершение глава государства передал слова приветствия Патрику Эрмини и пригласил его посетить Кыргызскую Республику с визитом в удобное время.
