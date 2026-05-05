Общество

Склад, машины, офис: как решают инфраструктурные проблемы «Кыргызфармации»

Проведенный аудит «Кыргызфармации» выявил ряд системных вопросов в части планирования, учета и финансового контроля. Вместе с тем он четко обозначил и ключевые инфраструктурные проблемы, которые долгое время сдерживали развитие предприятия, сообщил 24.kg министр здравоохранения Дамир Осмонов.

Так, по его словам, у госпредприятия ранее не было даже собственного офиса — оно размещалось на базе Центра развития здравоохранения. Сегодня этот вопрос уже решен: у «Кыргызфармации» есть собственное помещение.

Второе направление — транспортировка лекарственных средств. Ранее отсутствовал специализированный автотранспорт.

«Сейчас этот вопрос также находится в стадии практического решения: ГП планирует приобрести в лизинг шесть единиц транспорта различной грузоподъемности (3, 5 и 10 тонн), включая автомобили с холодильным оборудованием. Дополнительно президентом дано поручение и выделены финансовые средства на приобретение еще шести машин для обеспечения своевременной доставки лекарств и медизделий в южные регионы. Таким образом, вопрос логистики системно закрывается», — сказал Дамир Осмонов.

Он отметил, что третья и одна из ключевых проблем — отсутствие собственного современного склада. В настоящее время по этому направлению тоже ведется работа: получено согласие главы государства на строительство складского комплекса, соответствующего международным стандартам (GDP).

Реализация этого проекта позволит обеспечить надлежащее хранение лекарственных средств и повысить эффективность всей системы снабжения.

В целом сейчас проводится поэтапная реструктуризация предприятия: усиливаются механизмы внутреннего контроля, совершенствуются процессы учета и планирования.

«Работа по улучшению лекарственного обеспечения уже дала ощутимые результаты. По итогам 2025 года объем поставок составил около 6,2 миллиарда сомов, что значительно выше предыдущих показателей. Расширена контрактная база, включая прямые соглашения с заводами-производителями. Это позволило улучшить логистику и повысить устойчивость поставок», — подчеркнул министр здравоохранения.

Напомним, ГП «Кыргызфармация» создали в марте 2023 года с целью снизить цены на лекарства. Оно должно напрямую сотрудничать с заводами-изготовителями, исключая частных посредников, и поставлять препараты в государственные организации здравоохранения.

С тех пор в обществе неоднократно критиковали госпредприятие. В ГП ссылались на то, что больницы подают заявки с опозданием, неполные или с ошибками. В декабре 2025-го создали комиссию для комплексного изучения работы департамента лекарственных средств и «Кыргызфармации».

Согласно приказу Минздрава № 1 от 1 января 2026 года ГП централизованно закупает 191 наименование лекарственных средств. Все, что не вошло в этот перечень, медицинские учреждения могут закупать самостоятельно.

В апреле 2026 года в ГП вновь сменился руководитель.
