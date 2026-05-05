Мэрия Бишкека готовит мероприятия в честь Дня Победы. Программа

В рамках 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бишкека пройдут праздничные мероприятия.
По данным мэрии столицы, бишкекчан и гостей города ждут следующие мероприятия:
- 6 мая в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова в 11.00 состоится гала-концерт конкурса-фестиваля «Красная гвоздика — память поколений»;
- 6 мая в 10.30 в парке имени Чолпонбая Тулебердиева пройдет международная акция «Огонь памяти»;
- 7 мая в 10.00 у памятников «1941-1945» и «Вечная память» состоится церемония возложения цветов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- 7 мая в 10.00 у монумента в селе Нижняя Ала-Арча состоится митинг-реквием;
- 8 мая в 11.00 у памятника «1941-1945» состоится церемония возложения цветов;
- 8 мая в 10.00 в военном лицее имени Дайыра Асанова состоится митинг-реквием;
- 9 мая в 9.30 на площади Победы состоится мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в ВОВ;
- 9 мая в 11.00 в парке имени Чолпонбая Тулебердиева будет организована раздача солдатской каши;
- 10 мая в 14.00 в городском доме культуры «Диалог» состоится праздничный вечер ко Дню Победы «Мы помним».