14:55
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

В Кара-Балте в кафе обрушилась стена, один человек погиб

В Кара-Балте в кафе обрушилась стена, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что во время обрушения стена упала на администратора заведения — К.Э., 2007 года рождения, который скончался на месте.

По факту ЧП начата доследственная проверка.

По предварительным данным, 4 мая администратор с младшим братом и коллегами находился на летней площадке кафе. Примерно в 12.00 обрушилась верхняя часть стены, состоящая из шлакоблоков. Под тяжестью упал и навес, в следствие чего молодой парень оказался под завалами.

Выяснилось, что солнцезащитный тент над летней площадкой был закреплен к зданию кафе. Из-за обильных осадков он переполнился дождевой водой, что создало дополнительную нагрузку на стену и стало причиной ее обрушения.

Разбирательство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372929/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Автомобильный рынок в Кыргызстане вырос на 50 процентов с начала года
Владелец знаменитого кафе «Жасмин» готов передать объект в госсобственность
В Испании обрушилась башня средневекового замка
Ели картофельное пюре. Подробности массового отравления в Бишкеке
В казахстанском Щучинске в кафе «Центр плова» при взрыве погибли семь человек
ГНС предупреждает: документом об оплате в кафе является только фискальный чек
В Бишкеке демонтируют часть кафе. Освободят 340 квадратных метров земли
Хорошая новость: мэрия Бишкека обещает сохранить кафе «Улитка»
Кабмин: Кафе не имели права включать 15 процентов за обслуживание в счет
Минэкономики не планирует возвращать оплату обслуживания в кафе и ресторанах
Популярные новости
Обещала открыть ресторан. В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
Трубы не&nbsp;выдержали проверку: в&nbsp;Бишкеке выявили прорывы на&nbsp;теплосетях Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
На&nbsp;автошоу в&nbsp;Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по&nbsp;воде После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по воде
Бизнес
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
5 мая, вторник
14:51
Подпольный гей-клуб в Бишкеке. Хозяйку дома задержала милиция Подпольный гей-клуб в Бишкеке. Хозяйку дома задержала м...
14:45
Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека
14:40
Попытка подкупа милиционера. Задержан подозреваемый в совершении преступления
14:35
В Кара-Балте в кафе обрушилась стена, один человек погиб
14:24
Садыр Жапаров принял главу МИД и диаспоры Сейшельских Островов. О чем говорили