В Кара-Балте в кафе обрушилась стена, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что во время обрушения стена упала на администратора заведения — К.Э., 2007 года рождения, который скончался на месте.

По факту ЧП начата доследственная проверка.

По предварительным данным, 4 мая администратор с младшим братом и коллегами находился на летней площадке кафе. Примерно в 12.00 обрушилась верхняя часть стены, состоящая из шлакоблоков. Под тяжестью упал и навес, в следствие чего молодой парень оказался под завалами.

Выяснилось, что солнцезащитный тент над летней площадкой был закреплен к зданию кафе. Из-за обильных осадков он переполнился дождевой водой, что создало дополнительную нагрузку на стену и стало причиной ее обрушения.

Разбирательство продолжается.