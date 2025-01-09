Самые важные события 2024 года в медицине и образовании Кыргызстана

Редакция 24.kg продолжает подводить итоги 2024 года для Кыргызстана. Сегодня вспоминаем о важных событиях в здравоохранении и образовании.

Успешные операции и финансовая поддержка

Ушедший год стал важным для отечественной трансплантологии. Врачи Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) своими силами без приглашения специалистов извне впервые

провели

успешную аутотрансплантацию костного мозга у детей. К слову, подобные операции взрослым начали проводить в Кыргызском научном центре гематологии еще в начале 2000-х при поддержке турецких специалистов.

Это современная и эффективная методика лечения, при которой используют собственные стволовые клетки пациента. Для аллогенной трансплантации костного мозга требуется донор. Эта процедура сложнее, но ее тоже планируют начать в ближайшем будущем.

Читайте по теме Пересадка почки вместо диализа. Минздрав подсчитал возможную экономию

Раньше у маленьких пациентов было три основных направления, куда приходилось выезжать на пересадку, — Индия, Турция и Россия. Аутотрансплантация костного мозга стоит от $20 тысяч до $50 тысяч, аллогенная трансплантация — дороже. Многим кыргызстанцам такое лечение не по карману.

Для первой пациентки — 14-летней Марьям из Ошской области, страдающей лимфомой Ходжкина с сопутствующей системной красной волчанкой, операция была бесплатной.

По словам главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, расходы полностью покрывают из президентского фонда.

И это еще одно из важных событий по поддержке пациентов.

С начала 2024-го по поручению главы государства получающим гемодиализ кыргызстанцам стали бесплатно пересаживать почки. Всего за год на базе отделения трансплантологии НЦОМиД выполнили 20 операций. В 2025 году планируется 50.

Читайте по теме В Бишкеке начато строительство Центра трансплантации и диализа

Кроме того, начали делать бесплатные операции по трансплантации печени. Летом для пересадки на базе Больницы кыргызско-турецкой дружбы из Турции прилетала группа трансплантологов. Хирургическое вмешательство прошло успешно для двух пациентов. В марте этого года такие операции планируют начать и на базе Национального хирургического центра.

В 2024-м впервые освоена и выполнена лазерная коагуляция сетчатки у 14 недоношенных детей с ретинопатией. Единственное оборудование установлено на базе НЦОМиД. До этого многих пациентов вынужденно отправляли в Казахстан и Россию, чтобы сохранить зрение.

К сожалению, совсем от иностранной помощи отказаться мы не можем. К примеру, детей с больным сердцем отправляют оперировать в Китай, пострадавшие при взрыве на ТЭЦ Бишкека лечились в Турции, операции по кохлеарной имплантации проводят доктора из Катара.

Стимул для врачей

Должностной оклад врача вырос с 11 тысяч 254 сомов до 16 тысяч 896. К нему начисляют надбавки — за стаж, категорию, сельскую местность и так далее.

Дефицит кадров в здравоохранении по-прежнему актуален. Чтобы мотивировать медиков, с 1 сентября прошлого года их должностные оклады повысили на 50 процентов, среднего медперсонала — на 20 процентов, младшего обслуживающего персонала и водителей скорой помощи — на 10.

Это лучше, чем было, но все равно скромно, особенно для врачей в столице, у которых нет некоторых доплат, например, за высокогорье. Известны случаи, когда опытные кадры из столичных стационаров стали переводиться туда, где платят больше. С одной стороны, закрывают дефицит в регионах, с другой — усугубляется проблема в Бишкеке.

Для отдаленных регионов и сельской местности с 1 июля установлены компенсации в 20 тысяч педиатрам, неонатологам, врачам общей хирургии и анестезиологам-реаниматологам. В Бишкеке и Оше выплаты в 20 тысяч сомов установили только врачам скорой медицинской помощи за особые условия труда.

В итоге некоторые врачи в регионах стали получать от 70 тысяч до 90 тысяч сомов за счет надбавок.

Суды и нападения

2024-й не прошел без

нападений

на медиков. Руководство Нацгоспиталя, к примеру, вынужденно наняло частную охрану. Минздрав же

инициировал

поправки в Уголовный кодекс для защиты врачей от насилия со стороны граждан и обеспечения безопасности труда медперсонала.

В прошлом году суды вынесли два громких приговора врачам, которых обвиняли в смерти маленьких пациентов.

Читайте по теме Медики страдают от нападений. Почему в Кыргызстане их не могут защитить?

В феврале вынесли решение по врачам Национального центра охраны материнства и детства и Городской детской больницы. Тогда медиков приговорили к четырем, пяти и шести годам лишения свободы. Но на основании Закона «Об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции и 75-летием Всеобщей декларации прав человека» освободили от уголовного наказания в виде лишения свободы.

Завершился год вынесением приговора врачам медцентра КГМА, которых обвиняли в смерти трехлетней девочки от анафилактического шока. Анестезиолога приговорили к шести годам лишения свободы, стоматолога — к пяти с половиной годам, супруга стоматолога — к пяти годам лишения свободы. Всем придется отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Агрессивное отношение со стороны пациентов, риск уголовного преследования, тяжелые условия работы, высокая нагрузка, постоянные переработки и выгорание — все это влияет на нежелание медработников оставаться в профессии. Не останавливает даже повышение зарплаты, о котором так часто говорит Минздрав.

Доплату нужно заслужить

Учителю второй квалификационной категории положено 2 тысячи сомов, первой — 3 тысячи, высшей — 5 тысяч.

Педагогам зарплату не повышали. Но для стимулирования профессионального роста учителей ввели добровольную аттестацию. Успешно прошедшие испытание могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к зарплате.

Правда, получается у педагогов пока плохо. В первом потоке лишь 1 из 56 смог справиться с тестом, во втором — только 5 учителей из 74 подтвердили категорию.

«Школа — не место для ленивых, отставших от жизни», — заявлял бывший глава кабмина Акылбек Жапаров в парламенте, отметив, что государство предоставит учителям технику для освоения новых навыков и компетенций.

Но с закупкой ноутбуков случился скандал, за что Акылбек Жапаров и ряд других чиновников получили выговоры. Так что в новый год педагоги шагнули без обещанных компьютеров.

Вопрос острой нехватки учителей в школах, особенно русскоязычных, еще не закрыт.

Учиться придется дольше...

Одним из заметных решений в сфере образования стал переход на 12-летнюю модель обучения. Дети, которые поступили в 2024 году в нулевой класс, осенью сразу перейдут во второй. Других учащихся

ждут

перескоки в течение трех ближайших лет обучения — с 3-го в 5-й класс, с 6-го в 8-й, из 9-го в 11-й.

Между тем новых учебников пока нет. Подписано соглашение о сотрудничестве между издательским домом «Окуу китеби» и сингапурским издательством Marshall Cavendish. Кыргызстан приобрел право на перевод и адаптацию учебных материалов по математике и естественным наукам для 1-11-х классов, по английскому языку для 6-го класса. Процесс подготовки идет, но успеют ли к новому учебному году — большой вопрос.

...и дороже

Абитуриентам-2024 чиновники подготовили неприятный сюрприз. В июле за неделю до первого тура приема абитуриентов

отменили

запрет на повышение тарифов на платные услуги вузов. В итоге стоимость контрактного обучения на некоторых направлениях

выросла

в два-три раза.

Гимназий больше не будет

2024 год начался с предупреждения Минобразования о том, что школы-гимназии и лицеи могут лишиться статуса. Тогда чиновники обещали разработать критерии и независимую систему оценивания работы, и в случае несоответствия требованиям и низкого уровня успеваемости учащихся эти организации преобразуют в общеобразовательные.

Однако без проведения оценки к лету больше 10 гимназий и лицеев потеряли свой особый статус, несмотря на достижения учащихся.

Школы лишили 15-процентной доплаты. Это привело к закрытию кружков, отмене углубленных занятий по отдельным предметам и массовым увольнениям учителей.

Впервые за 60 лет...

...провели капитальный ремонт Национальной академии наук.

«Для нас это реально событие и своеобразный сигнал о том, что на нас обратили внимание. Во-вторых, это знак того, что от нас ждут не только внешнего ремонта, но и «ремонта» лабораторий, структуры академии, отношения к делу, науке и так далее. К внешнему ремонту все привыкнут, и жить как раньше, ждать каких-то наград, а ничего не делать уже не получится», — сказал 24.kg президент НАН Канат Абдрахматов.

Читайте по теме Садыр Жапаров посетил Академию наук и заодно призвал ученых отказаться от интриг

Он отметил, что президент, посетив здание с обновленными условиями, сказал нелицеприятные слова.

«Это правда, так было в академии многие годы. Но так больше не будет, иначе на нас просто махнут рукой, скажут: «Вы неисправимы!», и на этом все кончится. Я, честно говоря, не хотел бы этого», — подчеркнул глава НАН.