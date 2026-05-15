«Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников

«Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников, которые в 2026 году вновь пройдут на кыргызской земле.

С 31 августа по 6 сентября Кыргызская Республика примет одно из крупнейших международных этнокультурных событий, объединяющих спорт, традиции, культуру и наследие кочевых народов.

В этом году официальным транспортным партнером мероприятия выступит бренд «Chevrolet Кыргызстан». Автомобили Chevrolet, представленные на рынке страны, собираются на первом отечественном автозаводе Tulpar Motors.

Несмотря на то что производство работает только второй год, бренд «Chevrolet Кыргызстан» уже успел заявить о себе не только в экономическом и производственном направлении, но и через участие в социально значимых, культурных, экологических и общественных инициативах. Партнерство с Всемирными играми кочевников стало для компании продолжением этой миссии — поддерживать проекты, которые имеют значение для страны, общества и национального наследия.

Особое место в рамках подготовки к Играм занимает проект «Биримдик кербени» — караван воды, символизирующий единство, преемственность и связь народов через общие ценности, традиции и уважение к наследию. Автомобили Chevrolet будут полностью сопровождать караван на всех этапах его маршрута, обеспечивая мобильность и организационную поддержку проекта.

Как отмечают представители компании, участие в Играх имеет для «Chevrolet Кыргызстан» особое значение: «Для нас быть частью Всемирных игр кочевников — это большая честь и ответственность. Это событие говорит о самом главном: о нашей истории, корнях, силе народа, уважении к традициям и умении идти вперед, не теряя связи с наследием. Мы гордимся тем, что автомобили Chevrolet, собираемые в Кыргызстане, будут сопровождать мероприятие, которое отражает дух нашей страны и объединяет народы вокруг культуры, спорта и общих ценностей».

В рамках партнерства автомобили Chevrolet будут задействованы на этапах подготовки и реализации Всемирных игр кочевников 2026, обеспечивая мобильность организационных процессов и сопровождение ключевых направлений мероприятия.

Всемирные игры кочевников традиционно объединяют этноспорт, культуру, науку, ремесла и духовное наследие народов. В 2026 году Кыргызстан вновь станет центром внимания международного сообщества, принимая гостей, спортсменов и делегации из разных стран мира.

«Chevrolet Кыргызстан» подчеркивает, что поддержка подобных инициатив является частью долгосрочного вклада бренда в развитие страны, продвижение национальных ценностей и укрепление образа современного Кыргызстана — страны, которая бережно хранит свои традиции и уверенно движется вперед.

 
