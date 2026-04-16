Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени

Первый заместитель главы кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев встретился с главным трансплантологом РФ академиком Российской академии наук Сергеем Готье.

В ходе встречи подчеркнуто, что по инициативе президента Садыра Жапарова развитие трансплантологии определено одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения. За последние годы сформирована необходимая нормативная правовая база и обеспечены условия для поэтапного внедрения современных медицинских технологий.

Особое внимание уделено развитию двустороннего сотрудничества в области трансплантологии. Отмечено, что взаимодействие между Национальным хирургическим центром имени Мамбета Мамакеева и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова Министерства здравоохранения РФ, закрепленное соглашением от 24 июля 2024 года, демонстрирует практические результаты.

В рамках сотрудничества 20 медицинских специалистов из КР прошли стажировку по профильным направлениям трансплантации. Стороны прорабатывают вопрос увеличения числа специалистов для этой программы.

С 2023-го в Кыргызстане функционирует программа по трансплантации органов, финансируемая за счет средств республиканского бюджета.

Сергей Готье — один из ведущих мировых экспертов в области трансплантологии. Обладает значительным практическим опытом проведения операций по трансплантации органов.

На базе Национального хирургического центра имени Мамбета Мамакеева под его руководством проведена успешная трансплантация фрагмента печени.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества в области трансплантологии.