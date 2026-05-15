В Бишкеке открывается выставка живописи и скульптуры «Гармония души»

16 мая в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева открывается выставка живописи и скульптуры «Гармония души».

По данным КНМИИ, экспозиция представляет собой ретроспективу произведений живописи и скульптуры из коллекции музея, объединенных темой неразрывной связи визуального искусства и музыки.

Главная цель выставки — через искусство передать тонкие состояния человеческой души и установить духовную связь со зрителем. На выставке «Гармония души» сочетание цветов, композиция и художественные образы создают особое настроение в каждом произведении, оставляя у зрителя глубокое эстетическое и духовное впечатление.