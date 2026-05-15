С 1 июня в КР начнет работать новый комплекс фиксации нарушений ПДД

С 1 июня начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений ПДД.
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики презентовало автоматизированный программно-аппаратный комплекс фиксации правонарушений, предназначенный для автоматического выявления нарушений правил дорожного движения.
По данным ведомства, комплекс разработан Государственным учреждением «Кызмат» и передан в пользование Государственному предприятию «Центр технического назначения при ГУОБДД МВД КР».
Комплекс успешно прошел тестирование и способен автоматически фиксировать следующие нарушения:
- превышение установленной скорости движения;
- управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности;
- использование мобильного телефона во время управления транспортным средством;
- выезд на полосу встречного движения.
С 1 июня программно-аппаратные комплексы будут введены в эксплуатацию по всей республике в полном рабочем режиме.
Внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины водителей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и сохранение жизни и здоровья граждан.