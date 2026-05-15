«МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков

Накануне состоялась традиционная интеллектуальная игра «Мозгобойня», которую ЗАО «МПЦ» («Элкарт») проводит уже четвертый год подряд, объединяя представителей банковского сообщества. В этом году участие в мероприятии приняли 17 команд от банковского сектора по пять человек в каждой.

Игра прошла в формате интерактивного квиза. Участников ждали текстовые, музыкальные и визуальные вопросы на самые разные темы.

С приветственным словом к гостям обратилась член правления ЗАО «МПЦ» Дамира Абдурахманова. В своей речи она поздравила коллег с Днем национальной валюты и Днем банковского работника, подчеркнув важность подобных инициатив для укрепления профессионального сообщества, развития командного взаимодействия и корпоративной культуры.

 

По итогам интеллектуального состязания победителями стали:

  • 1-е место — команда «Бакай Банка»;
  • 2-е место — команда ЕСБ;
  • 3-е место — команда НБ КР.

Победители были награждены грамотами и памятными подарками.

Впрочем, без ярких эмоций и впечатлений не ушел никто. Благодаря теплой атмосфере, живому общению и командному духу «Мозгобойня» давно вышла за рамки обычного квиза и стала доброй традицией банковского сообщества, которую участники ежегодно ждут с особым настроением.

