ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold

Исламское окно ОАО ABank представляет новую исламскую платежную карту Visa Gold — современный финансовый инструмент, разработанный в соответствии с принципами шариата и международными стандартами Visa.
Ключевые преимущества новой исламской карты Visa Gold:
• соответствие нормам шариата;
• быстрые и безопасные платежи;
• удобство в ежедневных расчетах;
• возможность использования в международном формате;
• контроль операций через мобильный банкинг.
Запуск исламской карты Visa Gold стал очередным шагом банка в развитии современных исламских финансовых решений и расширении линейки удобных банковских продуктов для клиентов.
«Мы стремимся создавать финансовые продукты, которые отвечают потребностям наших клиентов и сочетают современные технологии с принципами исламского финансирования. Новая исламская карта Visa Gold — это удобный инструмент для повседневных расчетов как в Кыргызстане, так и за его пределами», — отметил председатель правления ОАО ABank Тилек Алимджанов.
Оформить исламскую карту Visa можно во всех офисах банка.
Лицензия НБ КР № 048/1.