ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold

Исламское окно ОАО ABank представляет новую исламскую платежную карту Visa Gold — современный финансовый инструмент, разработанный в соответствии с принципами шариата и международными стандартами Visa.

Ключевые преимущества новой исламской карты Visa Gold:

• соответствие нормам шариата;

• быстрые и безопасные платежи;

• удобство в ежедневных расчетах;

• возможность использования в международном формате;

• контроль операций через мобильный банкинг.

Запуск исламской карты Visa Gold стал очередным шагом банка в развитии современных исламских финансовых решений и расширении линейки удобных банковских продуктов для клиентов.

«Мы стремимся создавать финансовые продукты, которые отвечают потребностям наших клиентов и сочетают современные технологии с принципами исламского финансирования. Новая исламская карта Visa Gold — это удобный инструмент для повседневных расчетов как в Кыргызстане, так и за его пределами», — отметил председатель правления ОАО ABank Тилек Алимджанов.

Оформить исламскую карту Visa можно во всех офисах банка.

Лицензия НБ КР № 048/1.