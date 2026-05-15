Цена завышена. Мэрия Бишкека проводит оценку объектов, сносимых ради эстакады

Мэрия Бишкека проводит альтернативную оценку объектов, попадающих под снос из-за строительства транспортной развязки с эстакадным мостом на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Об этом на встрече с жителями Ленинского района сообщил градоначальник Айбек Джунушалиев.

Вопрос выплаты компенсаций подняла одна из присутствующих.

«Наши объекты попадают под снос. Мы не против расширения дорог, мы поддерживаем развитие страны. Но ускорьте решение вопроса с компенсациями. Мы с апреля не работаем. Заместитель мэра Рамис Алиев сказал не брать аренду. У меня пятеро детей, двое из них студенты. Это был мой единственный источник дохода. У меня заканчиваются средства к существованию. Частную оценку мы завершили, акт отдали, но представители мэрии нас игнорируют, молчат», — пожаловалась женщина.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что никто не игнорирует граждан.

«Оценка ваша, на наш взгляд, немного завышена, и чтобы завтра не возникло вопросов, мы параллельно проводим оценку. Я благодарю, что вы поддержали строительство развязки и самостоятельно производите демонтаж. Вопрос компенсаций мы ускорим, я сам возьму этот вопрос на контроль», — пообещал мэр.

Горожанка заметила, что если бы их объекты не попали под снос, то реальная цена при продаже была бы намного выше. «Из-за сноса оценочная комиссия, наоборот, нам занизила оценку. В другой ситуации мы бы этот бизнес вообще не продавали», — добавила она.

«При оценке мы исключаем перспективу сноса, демонтажа, строительства дорог. Объекты оценивают по рыночной цене. Мы должны произвести альтернативную оценку, иначе нас завтра могут обвинить в том, что мы умышленно завысили и выплатили вам. Это же государственные средства, а не мои. Да, это ваше имущество, но мы решаем государственные, общественные задачи. Там нужна развязка, дорога. И вы сами прекрасно это понимаете. Я дам поручение ускорить вопрос компенсаций», — прокомментировал Айбек Джунушалиев.

Ранее сообщалось о начале демонтажа 64 объектов на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В мэрии обещали, что владельцам участков с государственными актами предложат альтернативные земельные участки либо денежную компенсацию.