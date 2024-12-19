19:27
USD 87.00
EUR 90.55
RUB 0.84
Общество

Портфолио и вакансии онлайн. В Кыргызстане запущена платформа iMugalim

В Кыргызстане появился реестр педагогических кадров.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Минобразования, запущена платформа iMugalim, на которой учителя могут заполнять свои портфолио онлайн и удаленно подавать на вакансию. На основе цифровых портфолио создается открытый рейтинг.

Искусственный интеллект обеспечивает мониторинг и оценку профессиональной компетентности педагогов.

Читайте по теме
Портал национального резерва учителей запустят в Кыргызстане

На сайте размещено почти 200 открытых вакансий для учителей и сотрудников образовательных организаций.

Портал iMugalim создан для обеспечения прозрачности выбора специалистов.

Как сказала журналистам глава Минобразования Догдуркуль Кендирбаева, сегодня по республике не хватает более 800 педагогов, особенно в школах с русским языком обучения. По ее словам, это связано с тем, что во всех региональных и центральных педагогических вузах нет русских отделений по подготовке кадров.

Для решения проблемы дефицита кадров в Кыргызстан приезжают учителя из России. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314788/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Первая группа молодых учителей из России прибыла в Кыргызстан
Выговоры чиновникам за ноутбуки. Когда учителя все-таки получат технику
Президент наградил победителей конкурса для педагогических работников
Депутат требует публичных извинений от женщины, из-за которой уволилась учитель
Депутат просит создать в Кыргызстане интернет-портал с вакансиями
Учителей в Кыргызстане заставляют покупать себе ноутбуки
В Минобразования прокомментировали увольнение учителей из бишкекской школы
В бывшей гимназии № 69 Бишкека уволились 40 учителей — депутат Аида Исатбек кызы
Президент поздравил учителей с профессиональным праздником
В Бишкеке наградили учителей — победителей конкурса «Сердце отдаю детям — 2024»
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
В&nbsp;Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на&nbsp;16-18 декабря В Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на 16-18 декабря
Смог в&nbsp;Бишкеке. Как защитить себя от&nbsp;загрязнения воздуха Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
19 декабря, четверг
19:19
В МИД прокомментировали резолюцию Европарламента по делу Темирлана Султанбекова В МИД прокомментировали резолюцию Европарламента по дел...
19:03
Портфолио и вакансии онлайн. В Кыргызстане запущена платформа iMugalim
18:41
Дуйшонкул Чотонов назначен послом Кыргызстана в Узбекистане
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 19 декабря. Что показывают датчики
18:12
Мусороперерабатывающий завод в Бишкеке. На каком этапе проект