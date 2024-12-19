Портфолио и вакансии онлайн. В Кыргызстане запущена платформа iMugalim

В Кыргызстане появился реестр педагогических кадров.
Как сообщили сегодня в пресс-службе Минобразования, запущена платформа iMugalim, на которой учителя могут заполнять свои портфолио онлайн и удаленно подавать на вакансию. На основе цифровых портфолио создается открытый рейтинг.
Искусственный интеллект обеспечивает мониторинг и оценку профессиональной компетентности педагогов.
На сайте размещено почти 200 открытых вакансий для учителей и сотрудников образовательных организаций.
Портал iMugalim создан для обеспечения прозрачности выбора специалистов.
Как сказала журналистам глава Минобразования Догдуркуль Кендирбаева, сегодня по республике не хватает более 800 педагогов, особенно в школах с русским языком обучения. По ее словам, это связано с тем, что во всех региональных и центральных педагогических вузах нет русских отделений по подготовке кадров.
Для решения проблемы дефицита кадров в Кыргызстан приезжают учителя из России.