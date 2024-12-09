12-летка. Переведут ли первоклассников после Нового года во второй класс?

«Переведут ли первоклассников после Нового года сразу во второй класс?» — таким вопросом задался читатель 24.kg.

Как пояснили редакции в пресс-службе Министерства образования и науки, согласно утвержденной концепции перехода на 12-летнее школьное образование, перескоки будут проводиться в течение трех ближайших лет обучения (с 2025/26 по 2027/28 учебный год) с третьего в пятый класс, с шестого в восьмой класс и с 9-го в 11-й класс.

Таким образом, учащиеся перескакивают только один раз. С 2028/29 учебного года 11-летняя система школьного образования Кыргызстана считается полностью перешедшей на 12-летний срок обучения.

Эволюционный переход на 12-летний срок обучения начат с текущего, 2024/25 учебного года. Дети, которые поступили в этом году в нулевой класс, в следующем учебном году переходят во второй класс и продолжат 12-летний срок обучения без каких-либо перескоков.

В ведомстве пояснили, что программы 1-11-х классов будут передвигаться в программы 2-12-х классов.

К примеру, ученик третьего класса 11-летней школы, перескочивший в пятый класс 12-летней школы, продолжит обучение по программе четвертого класса. Аналогичная ситуация с программами 8-го и 11-го классов 12-летней школы, которые на самом деле являются программами 7-го и 10-го классов 11-летней школы.

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«Следовательно, программы обучения прерываться не будут. Другое дело с обновлением структуры школьного образования. Возможны перестройки в самом содержании предметов с учетом новых требований к обучению, развитии функциональных компетенций, логического и критического мышления обучающихся в выполнении заданий и так далее. Тем самым выпускник будущей 12-летней школы будет знать, уметь и делать лучше, чем выпускник 11-летней. Учебники нового поколения по STEM-направлениям и английскому языку уже готовятся», — подчеркнули в Минобразования.

Напомним, о том, что первоклассников после Нового года могут перевести сразу во второй класс, сообщали чиновники в марте 2024-го.