В НЦОМиД Бишкека провели очередную трансплантацию почки

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) 26 февраля проведена очередная бесплатная пересадка почки. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, пересадка проведена пациенту 1981 года рождения, который с 2018 года находился на хроническом программном гемодиализе. Донором выступил его родной брат 1978 года рождения. Состояние пациентов стабильное, оба находятся под наблюдением врачей.

Трансплантация почки в НЦОМиД выполняется с 2018 года. Всего с 2018 года в НЦОМиД проведена 81 операция, из которых 38 — на бюджетной основе.

В учреждении внедрена методология иммунологического тестирования при трансплантации, включающая определение гистосовместимости по системе HLA, проведение перекрестного теста (Crossmatch) и расчет показателя PRA. Это позволяет повысить безопасность операций и улучшить долгосрочные результаты лечения.

В настоящее время в листе ожидания на трансплантацию почки находятся около 200 пациентов с 5-й стадией хронической болезни почек.

Медицинская бригада НЦОМиД готова принять пациентов для консультации и подготовки к возможной будущей операции.

Контакты врачей НЦОМиД для консультации: