Motorola выпустила аналог Apple AirTag: работает 600 дней без зарядки

Motorola представила в Европе новый трекер Moto Tag 2, предназначенный для поиска ключей, сумок, кошельков и других вещей через сеть Google Find Hub на Android-устройствах. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Главной особенностью устройства стала поддержка Ultra-Wideband и Bluetooth 6.0 с технологией Bluetooth Channel Sounding. Это позволяет точнее определять местоположение предметов и отображать направление и расстояние до них, а не просто сообщать, что объект находится поблизости.

Производитель утверждает, что трекер способен проработать до 600 дней от сменной батарейки CR2032. Это почти вдвое превышает автономность первого поколения Moto Tag. Устройство также получило защиту IP68 от воды и пыли.

Трекер выполнен в компактном корпусе, который можно разместить в кошельке или багаже. Moto Tag 2 выпускается в зеленом и оранжевом цветах. Встроенная кнопка позволяет найти подключенный смартфон или использовать трекер как дистанционный спуск затвора камеры.

Motorola также сделала акцент на интеграцию с зашифрованной экосистемой Google Find Hub для безопасного обмена данными о местоположении устройств.

Сейчас Moto Tag 2 продается в Великобритании и Германии по цене около 30 фунтов стерлингов и 40 евро соответственно.