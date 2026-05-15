00:21
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Техноблог

Motorola выпустила аналог Apple AirTag: работает 600 дней без зарядки

Motorola представила в Европе новый трекер Moto Tag 2, предназначенный для поиска ключей, сумок, кошельков и других вещей через сеть Google Find Hub на Android-устройствах. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Главной особенностью устройства стала поддержка Ultra-Wideband и Bluetooth 6.0 с технологией Bluetooth Channel Sounding. Это позволяет точнее определять местоположение предметов и отображать направление и расстояние до них, а не просто сообщать, что объект находится поблизости.

Производитель утверждает, что трекер способен проработать до 600 дней от сменной батарейки CR2032. Это почти вдвое превышает автономность первого поколения Moto Tag. Устройство также получило защиту IP68 от воды и пыли.

Трекер выполнен в компактном корпусе, который можно разместить в кошельке или багаже. Moto Tag 2 выпускается в зеленом и оранжевом цветах. Встроенная кнопка позволяет найти подключенный смартфон или использовать трекер как дистанционный спуск затвора камеры.

Motorola также сделала акцент на интеграцию с зашифрованной экосистемой Google Find Hub для безопасного обмена данными о местоположении устройств.

Сейчас Moto Tag 2 продается в Великобритании и Германии по цене около 30 фунтов стерлингов и 40 евро соответственно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/373892/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Новые элементы дизайна стали доступными пользователям мессенджера WhatsApp
За скачивание пиратской Forza Horizon 6 можно получить пожизненную блокировку
Модникам с ЗОЖ теперь доступны ювелирные смарт-браслеты Luna Core и Sense Core
Корпорация Apple начала работу над iPhone с голографическим экраном
Samsung стала второй в мире азиатской компанией-триллионером
OnePlus и Realme объединились, чтобы выпускать смартфоны вместе
Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля
Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото
WhatsApp намерен дать пользователям 2 гигабайта для защищенных бэкапов чатов
Смартфон с полноценным водяным охлаждением выпустили в Китае
Популярные новости
Samsung Galaxy S26 и&nbsp;S26+ взломали с&nbsp;помощью искусственного интеллекта Samsung Galaxy S26 и S26+ взломали с помощью искусственного интеллекта
За&nbsp;скачивание пиратской Forza Horizon 6&nbsp;можно получить пожизненную блокировку За скачивание пиратской Forza Horizon 6 можно получить пожизненную блокировку
Новые элементы дизайна стали доступными пользователям мессенджера WhatsApp Новые элементы дизайна стали доступными пользователям мессенджера WhatsApp
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 мая, пятница
23:35
Motorola выпустила аналог Apple AirTag: работает 600 дней без зарядки
23:17
Завершилось участие Садыра Жапарова в саммите глав стран-участниц ОТГ
23:16
На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека
22:45
В Бишкеке открывается выставка живописи и скульптуры «Гармония души»
22:24
Цена завышена. Мэрия Бишкека проводит оценку объектов, сносимых ради эстакады