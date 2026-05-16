В Бишкеке 16 мая ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет +28 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.00-17.00 — жилмассив «Арча Бешик» (улицы Ак-Марал, Шабдан).

11-20 мая — район, ограниченный улицами Гаражной, Калинина, Салиевой, проспектом Жибек Жолу.

15-22 мая — район, ограниченный реками Ала-Арча, Аламедин, проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева, Жумабека, БЧК, Абдрахманова, Тоголока Молдо, Ганди.

У кого намечается той

Уран Раимбеков

Родился 16 мая 1966 года. Директор МП «Бишкектеплосеть».

Чынгыз Ажибаев

Родился 16 мая 1991 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Открылось посольство Азербайджана в Кыргызстане

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном установлены 19 января 1993 года. На первом этапе они развивались не очень интенсивно. 1 апреля 2002-го КР открыла свое Почетное консульство в Азербайджанской Республике. 16 мая 2007-го открылось посольство Азербайджана в Кыргызстане.

В нашей стране проживает приблизительно 20 тысяч азербайджанцев.

Международный день мирного сосуществования

В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В международном формате мирное сосуществование — это тип отношений между государствами с различными общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает отказ от войны как средства решения спорных вопросов между странами, а решение всех спорных вопросов только путем переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закрепленных в международно-правовых документах.

Международный день света

Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.

Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

В качестве даты празднования выбран день 16 мая, в который в 1960-м впервые в мире проведена успешная демонстрация лазера, осуществленная физиком и инженером Теодором Майманом.

День биографов

Именно 16 мая произошла первая встреча Сэмюэла Джонсона (1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791-м двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Благодаря скрупулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

Люди, которые меняли мир

Родился литератор Джоомарт Боконбаев

Известный литератор родился 16 мая 1910 года в селе Мазар-Сай Токтогульского района.

В 1927-м публикуются его первые стихи, а в 1933 году выходит первый сборник.

Он является одним из зачинателей кыргызской профессиональной литературы. За свою недолгую жизнь поэт создал немало ярких и глубоких произведений. Жизнеутверждающими мотивами пронизаны его философские элегии «Жизнь», «Молодость» и другие. Джоомарт Боконбаев глубоко любил жизнь, родину, природу родного края.

Он разработал новый для кыргызской литературы жанр — пейзажную лирику.

Всеобщее признание получила драматургия Джоомарта Боконбаева. Его перу принадлежат такие пьесы, как «Айчурек», «Семетей», драмы «Токтогул», «Каргаша», поэма «Алтын кыз» («Золотая девушка»), позднее переработанная в либретто музыкальной драмы.

Джоомарт Боконбаев известен и как талантливый переводчик. Он перевел на кыргызский язык ряд произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Владимира Маяковского. Благодаря его творческому труду они стали достоянием кыргызских читателей.

1 июля 1944-го поэт трагически погиб.

