В Кыргызстане не хватает 50 нефрологов

В Кыргызстане общая численность врачей-нефрологов составляет 19, из них — семь педиатрических и 12 взрослых. Об этом говорится в отчете главных внештатных специалистов Минздрава КР.

Отмечается, что фактическая обеспеченность нефрологами взрослых составляет 0,26 на 100 тысяч населения при рекомендуемом уровне ≥1,0 для развивающихся стран (ВОЗ). Таким образом, дефицит составляет 34 врача (нужно увеличить в четыре раза).

Фактическая обеспеченность детскими нефрологами составляет 0,3 на 100 тысяч населения при рекомендуемом уровне ≥1,0. Дефицит − 16 врачей (нужно увеличить в 3,3 раза).

Средний возраст специалистов — 47 лет, на долю специалистов старше 55 лет приходится 38 процентов, до 35 лет — 14.

Дефицит кадров особенно сохраняется в Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской и Таласской областях, где ставки нефролога отсутствуют или совмещаются другими специалистами.

«Кадровый дефицит требует более целенаправленной подготовки или переподготовки врачей по специальности «нефрология». В настоящее время подготовка нефрологов, гемодиализных врачей ведется в Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации. Среди амбулаторных нефрологов обучение для лечения больных с трансплантированной почкой прошли пять из 19 врачей-нефрологов (или 30 процентов). Принимая во внимание количество пациентов с трансплантированной почкой, которые нуждаются в постоянном наблюдении, имеется значительный дефицит подготовленных врачей как для качественного динамического контроля иммуносупрессии и функции трансплантата, так и для работы с листом ожидания трансплантации почки», — говорится в отчете.

Напомним, 18 февраля стало известно о задержании нефролога Насиры Бейшебаевой. Коллектив Национального центра охраны материнства и детства обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой провести объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение сложившейся ситуации с соблюдением всех норм законодательства. 19 февраля доктора отпустили под домашний арест.

По данным столичного ГУВД, в правоохранительные органы обратилась гражданка З.С. с заявлением о возможной врачебной ошибке, допущенной в НЦОМиД. По указанным сведениям, в октябре 2024-го врач-нефролог Н.Б. при оказании медицинской помощи несовершеннолетней К.А., 2011 года рождения, допустила ненадлежащее лечение, повлекшее тяжкие последствия — ампутацию правой нижней конечности. Однако, по данным медиков, случай изначально был сложным.