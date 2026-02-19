Против отмены почетных званий для врачей выступили в Жогорку Кенеше

Депутат Жылдыз Садырбаева выступила против упразднения званий «Заслуженный врач» и «Заслуженный работник здравоохранения». Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, лишение медиков государственного признания в условиях кадрового дефицита и тяжелых условий работы — это несправедливость, которая разрушает атмосферу в системе здравоохранения.
Сегодня Жогорку Кенеш в первом чтении рассматривает проект новой редакции закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях».
Предлагается провести масштабную оптимизацию и сократить общее количество государственных наград в стране с 46 до 20.
Жылдыз Садырбаева подчеркнула, что медицина является фундаментом сильного государства, а данные звания — единственный способ отметить самоотверженный труд врачей.
«Государственное звание является признанием многолетнего добросовестного труда, высокого профессионализма врачей и преданности пациентам. Особенно в нашем здравоохранении, где врачи буквально работают голыми руками. Вы сейчас их основную мотивацию убираете. Я не знаю другие профессии, но врачи и работники образования должны быть всегда мотивированы. Для них это самая важная моральная мотивация, это признание важно», — заявила депутат.
По мнению Жылдыз Садырбаевой, в условиях, когда в регионах страны острая нехватка специалистов, отмена наград лишает мотивации как опытных медиков, так и молодежь.