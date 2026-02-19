Против отмены почетных званий для врачей выступили в Жогорку Кенеше

Депутат Жылдыз Садырбаева выступила против упразднения званий «Заслуженный врач» и «Заслуженный работник здравоохранения». Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, лишение медиков государственного признания в условиях кадрового дефицита и тяжелых условий работы — это несправедливость, которая разрушает атмосферу в системе здравоохранения.

Сегодня Жогорку Кенеш в первом чтении рассматривает проект новой редакции закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях».

Предлагается провести масштабную оптимизацию и сократить общее количество государственных наград в стране с 46 до 20.

Жылдыз Садырбаева подчеркнула, что медицина является фундаментом сильного государства, а данные звания — единственный способ отметить самоотверженный труд врачей.

Читайте по теме В парламенте призывают вернуть звание народного учителя

«Государственное звание является признанием многолетнего добросовестного труда, высокого профессионализма врачей и преданности пациентам. Особенно в нашем здравоохранении, где врачи буквально работают голыми руками. Вы сейчас их основную мотивацию убираете. Я не знаю другие профессии, но врачи и работники образования должны быть всегда мотивированы. Для них это самая важная моральная мотивация, это признание важно», — заявила депутат.

По мнению Жылдыз Садырбаевой, в условиях, когда в регионах страны острая нехватка специалистов, отмена наград лишает мотивации как опытных медиков, так и молодежь.