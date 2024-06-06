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Общество

Книги издательства Marshall Cavendish стали доступны Кыргызстану

Министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева и директор Marshall Cavendish Education Сью Пэн Йим подписали меморандум о взаимопонимании для содействия трансформации образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, меморандум предусматривает:

  • повышение научной и математической грамотности учащихся для подготовки к PISA; Marshall Cavendish Education обучит тренеров, поддержит создание электронных образовательных ресурсов и наставничество;
  • содействие во внедрении платформы искусственного интеллекта Cerebry для студентов; МОиН может инициировать перевод Cerebry на кыргызский и русский языки, что позволит охватить большее количество учащихся и повысить эффективность обучения.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между издательским домом «Окуу китеби» и сингапурским издательством Marshall Cavendish. «Окуу китеби» получает право на перевод и адаптацию учебных материалов по математике и естественным наукам для 1-11-х классов, по английскому языку для 6-го класса.

Догдургул Кендирбаева назвала подписание меморандума «судьбоносным событием» и «решающим шагом» на пути к масштабной модернизации национальной системы образования.

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«Книги издательства Marshall Cavendish, которое за 60 лет истории наладило сотрудничество более чем с 90 странами и перевод на 14 языков, стали доступны нам. Мы считаем, что изданные вами книги имеют важную роль в повышении качества образования в Сингапуре. Мы отобрали, проанализировали и исследовали образцы из многих стран и решили сотрудничать с вами. Если вы предложите специалистов-практиков, обладающих наиболее глубокими знаниями системы образования, то мы готовы к сотрудничеству», — сказала министр.

Сью Пэн Йим отметил, что меморандум является важным этапом в сотрудничестве между Кыргызстаном и Сингапуром, и сказал, что рад внести свой вклад в реализацию программы «Алтын казык», обновление сферы образования Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане поменяют учебные планы. В первую очередь упор сделают на STEM-предметы (точные науки), английский язык и компьютерные науки. Для разработки учебных планов будут использовать опыт успешных стран, в первую очередь Сингапура, а их основой станет методология Кембриджского университета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296005/
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Книги издательства Marshall Cavendish стали доступны Кыргызстану