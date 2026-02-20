13:11
Общество

Пересадка почек в НЦОМиД. Более 7 процентов пациентов вернулись на диализ

За период с 2018 по 2025 год бригада Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) самостоятельно провела 79 операций по трансплантации почки. Об этом говорится в отчете главных внештатных специалистов Минздрава КР.

По их данным, в том числе 42 родственные трансплантации провели по утвержденному прейскуранту, а 37 — на бесплатной основе.

По данным Национального госпиталя, из 79 пациентов у 67 (84,8 процента) функция трансплантата удовлетворительная.

Шесть пациентов (7,6 процента) вернулись на программный гемодиализ:

  • у троих (3,8 процента, мировые данные до 10 процентов) произошло острое отторжение трансплантата,
  • у троих развилась хроническая пострансплантационная нефропатия в течение года после трансплантации.

Умерли шесть пациентов (7 процентов):

  • пять в позднем постранплантационном периоде в следствие различных иных причин (COVID-19, туберкулез кишечника, сердечные-сосудистые осложнения);
  • один в раннем пострансплантационном периоде (острый инфаркт миокарда).

Отметим, что 12 февраля 2026 года на базе НЦОМиД выполнена очередная, 80-я бюджетная операция по пересадке почки. В очереди для трансплантации почки находятся 206 пациентов с пятой стадией хронической болезни почек.
