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Власть

Садыр Жапаров посетил Академию наук и заодно призвал ученых отказаться от интриг

Президент Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук после капитальной реконструкции.

Ему показали обновленные лаборатории, исследовательские центры и научные залы, где установлено современное оборудование. Глава государства также посетил выставку Научно-исследовательского центра традиционной культуры и искусства, а также встретился с учеными и сотрудниками академии.

По словам Садыра Жапарова, он хотел лично убедиться, насколько Национальная академия наук, которая является интеллектуальным флагманом всего государства, готова возобновить свою деятельность в обновленных условиях после завершения капитального ремонта.

Президент с сожалением отметил, что здание Академии наук с 1964 года не подвергалось значительным ремонтным работам.

«Тот факт, что столь длительное время академия, будучи очагом науки, оставалась без должного внимания, а ее инфраструктура устарела, действительно вызывает сожаление. Поэтому в этом году из государственного бюджета выделено 500 миллионов сомов на капитальный ремонт и улучшение материально-технической базы академии», — сказал он и добавил, что этот шаг — решительное действие в направлении поддержки развития науки и создания качественной научной среды.

Садыр Жапаров выразил сожаление, что в последние годы деятельность Национальной академии наук не дала ощутимых результатов ни в стратегически важных научных сферах, ни в эффективных проектах для нашей страны.

«Вместо этого наблюдаются рост интриг, недовольство, а также практика устройства на работу по личным связям, а не по профессиональным качествам. Реальная научная продуктивность, результаты исследований и новые открытия практически отсутствуют. Эти негативные явления обсуждаются уже много лет, однако усилий для их устранения, проявления самоуважения и развития по примеру других государств так и не было предпринято», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что некоторые ученые нерегулярно появляются на работе, формально удерживая свои должности, но при этом продолжают получать заработную плату.

«Отдельные руководители устраивают на работу в академию своих родственников и близких, а также занимаются поверхностными исследованиями исключительно ради получения научных званий — такие неприятные явления становятся открытой темой обсуждения. Безусловно, такие негативные явления значительно подрывают общий авторитет Национальной академии наук. Отсутствие ожидаемых результатов и низкие показатели научной продуктивности вызывают вопрос: неужели выделяемые на науку средства расходуются неэффективно?» — добавил он.

По словам Садыра Жапарова, он никоим образом не хотел поставить под сомнение репутацию ученых, но при этом заметил: нельзя отрицать, что в академии сложилась именно такая ситуация.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314771/
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