Жительница села Калинин Гулзат Арзыканова на встрече с полпредом президента в Нарынской области подняла проблему условий в Ат-Башинской районной больнице и нехватки врачей.

По ее словам, во время лечения в хирургическом отделении она столкнулась с отсутствием нормальных условий для пациентов, а также нехваткой медикаментов и специалистов.

Полпред президента в Нарынской области Нурбек Сатаров ответил, что власти уже рассматривают вопрос строительства новой больницы в районе. По его словам, в этом году планируется начать строительство одного из корпусов.

Он также сообщил, что для решения кадрового дефицита по инициативе областных властей 50 студентов сейчас обучаются в медакадемии за счет оплаты обучения государством. После окончания учебы они должны вернуться работать в регион.

Кроме того, для молодых специалистов в районах строят жилье гостиничного типа. В Ат-Баши уже имеется общежитие на 10 мест.

По официальным данным, сейчас в Ат-Башинском районе работают 44 врача, при этом дефицит составляет еще 27 специалистов.