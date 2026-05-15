00:16
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека

На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Ленинского района.

По его словам, среди населения часто звучит мнение, что якобы вместо старых гаражей строятся многоэтажные дома.

Читайте по теме
В Бишкеке сносят более тысячи гаражей

«Но это не так. На этих участках будут построены школы и детсады. Кстати, возвести садики готовы предприниматели за свой счет — это их вклад в развитие города», — сказал градоначальник.

На встрече одна из жительниц жилмассива «Арча-Бешик» сообщила, что на улице Ахунбаева снесли старые гаражи, и теперь там строится детский сад. «Но еще остается 3-4 сотки свободной земли. Постройте там сквер, иначе кто-то поставит автомойку или торговый павильон. Мы 30 лет ждем сквер, уже состариться успели», — заметила она.

Мэр пообещал, что рядом с детсадом построят сквер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374047/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
Цена завышена. Мэрия Бишкека проводит оценку объектов, сносимых ради эстакады
Конкурсы, мастер-классы, музыка. Что ждет бишкекчан ночью 16 мая в музее Айтиева
В центре Бишкека люди с инвалидностью не могут проехать через подземный переход
Строить высотки в Бишкеке разрешат не везде. Разбор Генплана с адвокатом
Ливневые дожди. Бишкек продолжает тонуть
У памятника Бишкеку баатыру треснул меч, жители просят срочно его заменить
Купаться в городских фонтанах нельзя — в мэрии Бишкека напомнили о причинах
В Бишкеке снова сломали фигуры больших шахмат на бульваре Эркиндик
Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
На майские праздники в Бишкеке количество автобусных рейсов увеличат в два раза
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 мая, пятница
23:35
Motorola выпустила аналог Apple AirTag: работает 600 дней без зарядки
23:17
Завершилось участие Садыра Жапарова в саммите глав стран-участниц ОТГ
23:16
На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека
22:45
В Бишкеке открывается выставка живописи и скульптуры «Гармония души»
22:24
Цена завышена. Мэрия Бишкека проводит оценку объектов, сносимых ради эстакады