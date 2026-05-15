Бизнес

Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России

В ночь на 15 мая Рязань вновь оказалась под массированной атакой украинских беспилотников. После ударов на территории Рязанского НПЗ вспыхнул крупный пожар, над городом поднялся густой столб дыма, а местные жители публиковали кадры взрывов и работы ПВО. По данным BBC, погибли 4 человека, более 10 получили ранения, среди пострадавших есть дети.

Рязанский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с проектной мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизель, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Завод уже не впервые становится целью украинских беспилотников: предыдущие атаки фиксировались весной 2024 года, а также в январе 2025-го. Однако нынешний удар стал первым случаем, когда после атаки на НПЗ официально сообщили о погибших. Также Reuters ранее сообщал и о полной остановке Киришского и Пермского НПЗ после атак беспилотников, что усилило давление на российский рынок нефтепродуктов.

Для Кыргызстана подобные события напрямую связаны с внутренним топливным рынком: любые перебои на крупных НПЗ России быстро отражаются на рынке ГСМ республики. Так, весной 2026 года цены на бензин и дизель в Кыргызстане уже пошли вверх: в Бишкеке АИ-92 уже продается по цене 79 сомов за литр, а ДТ — 92 сома за литр.
