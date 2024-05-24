Пересадка почки вместо диализа. Минздрав подсчитал возможную экономию

Для перераспределения средств, предусмотренных для диализа пациентам с хронической почечной недостаточностью, на проведение операций по трансплантации почки Минздрав разработал проект постановления кабмина.

По данным на 31 декабря прошлого года, на бюджетном программном диализе находилось 2 тысячи 604 пациента, и число больных ежегодно растет. Всего в 2023-м на услуги гемодиализа направили 2 миллиарда 237,9 миллиона сомов. Потребность на 2024 год составляет 2 миллиарда 640 миллионов 456 тысяч сомов.

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Стоимость одного сеанса по утвержденным нормативам составляет 6,5 тысячи сомов. За год один пациент получает в среднем 156 сеансов, а средняя сумма затрат на него составляет 1 миллион 14 тысяч сомов.

«Люди, страдающие почечной недостаточностью, нуждаются в постоянном диализе или пересадке почки. В некоторых случаях диализ может спасти жизнь, но аппарат не может полностью заменить все функции здорового органа. На каждую процедуру гемодиализа у пациентов уходит более четырех часов, а в неделю в среднем необходимо получать три процедуры. Состояние здоровья и частые процедуры диализа не позволяют людям работать. Успешная трансплантация позволит человеку вести обычный образ жизни», — отмечают в Минздраве.

На одну операцию по трансплантации почек, по предварительным расчетам, потребуется 650-680 тысяч сомов.

«Кроме того, на иммуносупрессивную терапию в год потребуется 300 тысяч сомов. Таким образом, после удачного проведения операции по трансплантации почек сэкономленные средства с одного пациента составят 714 тысяч сомов в последующие годы», — говорится в справке-обосновании.

После пересадки почки пациенту рекомендуется придерживаться активного образа жизни, внедрять здоровые привычки и соблюдать диету с низким содержанием соли и жира.

С начала 2024-го по поручению главы государства получающим гемодиализ кыргызстанцам стали бесплатно пересаживать почки. В конце марта сообщалось, что в очереди стоит около 200 человек.