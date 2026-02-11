Бывшая первая леди Казахстана Сара Назарбаева находится под наблюдением врачей

Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана, находится под наблюдением врачей в Алматы после перенесенного инфаркта и сложных сопутствующих заболеваний, пишет Tengrinews.kz.

Как сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай, с апреля 2025 года Сара Назарбаева проходила лечение в Национальном госпитале управления делами президента в Алматы. В тот период у нее произошел обширный инфаркт миокарда.

Фото из интернета. Сара Назарбаева

Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечную и легочную недостаточность на фоне тяжелого сахарного диабета и прогрессирующей хронической почечной недостаточности.

«В связи со стабилизацией состояния в январе текущего года она была выписана из стационара. В настоящее время Сара Алпысовна находится под наблюдением врачей в домашних условиях в Алматы», — говорится в сообщении.

Информация о госпитализации Сары Назарбаевой появилась 5 мая 2025 года. Тогда сообщалось, что она находится в тяжелом состоянии. Через несколько дней после госпитализации в соцсетях распространилась информация о скоропостижной кончине Сары Назарбаевой. Официальные источники опровергли эту информацию и назвали ее фейком.

В октябре 2025 года Айдос Укибай сообщил, что Сара Назарбаева с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале. 9 февраля стало известно, что Сару Назарбаеву выписали из больницы.