Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей

В Кыргызстане за последние пять лет значительно выросли зарплаты работников социальной сферы. Об этом сообщил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, ранее из-за низкой оплаты труда многие специалисты — врачи, учителя, работники культуры и спорта — были вынуждены уходить из профессии, и в системе оставались в основном «энтузиасты».

Ситуация начала меняться в последние годы. С 1 апреля 2026 года зарплаты в среднем увеличены на 100 процентов. Кроме того, введена президентская компенсационная выплата в размере 15 тысяч сомов.

Как отметил Орунбеков, молодой учитель без стажа в городе ранее получал около 14 тысяч сомов, теперь его зарплата составляет примерно 39 тысяч, из которых на руки — около 32 тысяч сомов.

Опытный педагог в высокогорье со стажем более 30 лет ранее зарабатывал около 65 тысяч сомов, теперь его доход достигает примерно 104 тысяч сомов, на руки — около 90 тысяч.

Аналогичный рост произошел и в медицине. Начинающий врач в городе вместо прежних 17 тысяч сомов теперь получает около 42 тысяч. Врач с большим стажем в горных районах — вместо 52 тысяч примерно 91 тысячу сомов, с выплатой на руки около 75 тысяч.

В целом, по данным администрации президента, зарплаты учителей теперь варьируются от 35 до 100 тысяч сомов, врачей — от 40 до 90 тысяч и выше.

Повышение охватило около 300 тысяч работников социальной сферы по всей стране.
