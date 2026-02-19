12:13
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Происшествия

Минздрав прокомментировал задержание врача-нефролога

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики выступило с официальным комментарием в связи с распространяемой информацией о задержании врача-нефролога.

В ведомстве сообщили, что расследование проводится уполномоченными правоохранительными органами в рамках действующего законодательства.

«Министерство здравоохранения последовательно выступает за соблюдение законности, защиту прав пациентов и медицинских работников, а также за справедливую правовую оценку, основанную исключительно на фактах и профессиональной экспертизе», — говорится в заявлении.

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов после получения информации связался с компетентными государственными органами и подчеркнул необходимость объективного, всестороннего и беспристрастного рассмотрения обстоятельств дела с учетом всех медицинских и экспертных заключений.

Также министр отметил важность применения меры пресечения, не связанной с лишением свободы, до вынесения окончательных процессуальных решений.

В Минздраве заверили, что будут следить за развитием ситуации и содействовать обеспечению законности и соблюдению прав всех сторон.

Напомним, 18 февраля стало известно, что нефролога Насиру Бейшебаеву задержали. Коллектив Национального центра охраны материнства и детства обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой провести объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение сложившейся ситуации с соблюдением всех норм законодательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362687/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Больницам Кыргызстана передали 150 принтеров и 1 тысячу картриджей
Частную медпрактику в КР намерены жестко упорядочить
Кабмин обновляет правила защиты КР от завоза опасных инфекций
Бывшая первая леди Казахстана Сара Назарбаева находится под наблюдением врачей
Глава Минздрава предлагает государству самому оказывать услуги гемодиализа
Ребенок проглотил батарейку: врачи НЦОМиД спасли жизнь малышке
Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Обновить кадры в столичных медицинских учреждениях призвал глава Минздрава
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
Около 1,5 миллиона сомов потратит Минздрав на значки и грамоты в 2026 году
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с&nbsp;бывшим руководством столичного управления Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с бывшим руководством столичного управления
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
12:11
Субъекты СЭЗ «Бишкек» перевезут на новую территорию Субъекты СЭЗ «Бишкек» перевезут на новую территорию
12:10
Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева стал Таалайбек Сарыбашов
12:08
Дастан Бекешев: Вручение госнаград должно иметь эффект неожиданности
12:00
Строительные материалы в Кыргызстане: что происходит с ценами и рынком
11:56
В Кыргызстане назначены новые министры: кадровые решения президента