Минздрав прокомментировал задержание врача-нефролога

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики выступило с официальным комментарием в связи с распространяемой информацией о задержании врача-нефролога.

В ведомстве сообщили, что расследование проводится уполномоченными правоохранительными органами в рамках действующего законодательства.

«Министерство здравоохранения последовательно выступает за соблюдение законности, защиту прав пациентов и медицинских работников, а также за справедливую правовую оценку, основанную исключительно на фактах и профессиональной экспертизе», — говорится в заявлении.

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов после получения информации связался с компетентными государственными органами и подчеркнул необходимость объективного, всестороннего и беспристрастного рассмотрения обстоятельств дела с учетом всех медицинских и экспертных заключений.

Также министр отметил важность применения меры пресечения, не связанной с лишением свободы, до вынесения окончательных процессуальных решений.

В Минздраве заверили, что будут следить за развитием ситуации и содействовать обеспечению законности и соблюдению прав всех сторон.

Напомним, 18 февраля стало известно, что нефролога Насиру Бейшебаеву задержали. Коллектив Национального центра охраны материнства и детства обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой провести объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение сложившейся ситуации с соблюдением всех норм законодательства.