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Общество

В Бишкеке начато строительство Центра трансплантации и диализа

В Бишкеке начато строительство Центра трансплантации и диализа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. 

По ее данным, сегодня заложили капсулу. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что создание такого центра в Бишкеке позволит не только улучшить доступ к жизненно необходимым медицинским услугам, но и вывести уровень диагностики и лечения почечных и печеночных заболеваний в Кыргызстане на принципиально новый уровень.

Введение центра в эксплуатацию повысит качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями почек и печени, а также станет значимым вкладом в укрепление потенциала системы здравоохранения.

Центр, стоимость которого составляет 446,6 миллиона сомов, полностью финансируется из республиканского бюджета. Он будет оснащен новейшим оборудованием и предоставлять услуги пациентам с заболеваниями почек и печени, нуждающимся в гемодиализе, трансплантации органов и специализированной реабилитации.

В структуре учреждения предусмотрены отделения нефрологии, гемодиализа, гепатологии, трансплантации, а также лаборатория генетических и биохимических исследований. Центр будет включать операционные блоки, реанимационные палаты и отделение для посттрансплантационного ухода пациентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311700/
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