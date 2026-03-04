Депутат призвала не начислять штрафы водителям спецмашин горбольниц. Об этом Жылдыз Садырбаева заявила сегодня на заседании ЖК.

По ее словам, к ней обратились главврачи ряда госбольниц.

«Они жалуются на то, что приходит много штрафов на нарушение ПДД со стороны ГУБДД на спецтранспорт больниц. Отмечается, что водители спецтранспорта вынуждены нарушать ПДД, так как должны экстренно доезжать до места назначения. Для спецтранспорта нет дополнительных полос. Иногда штрафы отменяют, когда включены проблесковые маячки. Но они не всегда работают по техпричинам, и это тоже просят учесть.

При этом за каждый штраф главврачам надо долго письменно отчитываться, и зачастую главврачам приходится платить эти штрафы из своего кармана. Надо помочь в решении этой проблемы», — призвала Жылдыз Садырбаева.