15:49
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

Депутат призвала не начислять штрафы водителям спецмашин горбольниц

Депутат призвала не начислять штрафы водителям спецмашин горбольниц. Об этом Жылдыз Садырбаева заявила сегодня на заседании ЖК.

По ее словам, к ней обратились главврачи ряда госбольниц.

«Они жалуются на то, что приходит много штрафов на нарушение ПДД со стороны ГУБДД на спецтранспорт больниц. Отмечается, что водители спецтранспорта вынуждены нарушать ПДД, так как должны экстренно доезжать до места назначения. Для спецтранспорта нет дополнительных полос. Иногда штрафы отменяют, когда включены проблесковые маячки. Но они не всегда работают по техпричинам, и это тоже просят учесть.

При этом за каждый штраф главврачам надо долго письменно отчитываться, и зачастую главврачам приходится платить эти штрафы из своего кармана. Надо помочь в решении этой проблемы», — призвала Жылдыз Садырбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364472/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Против отмены почетных званий для врачей выступили в Жогорку Кенеше
Минздрав прокомментировал задержание врача-нефролога
Бывшая первая леди Казахстана Сара Назарбаева находится под наблюдением врачей
С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Парламент одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей
Мэр города Ош встретился с медиками, протестующими против назначения главврача
«Миссия Добро»: в Бишкеке проведено 16 операций совместно с российскими врачами
Не все медработники в КР могут с первого раза справиться с аттестацией
Дастан Бекешев предложил установить в больницах камеры с распознаванием лица
Компенсации по 20 тысяч сомов в Кыргызстане получают 5 тысяч 489 врачей
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
В&nbsp;Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:49
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кы...
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области