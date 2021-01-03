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Общество
Сюжеты: COVID-19, Семейное насилие

Пандемия, онлайн-учеба, насилие в семье. Какие события волновали нас в 2020-м

В конце года традиционно принято подводить итоги. Американский журнал Time назвал 2020-й худшим в истории. Многие ждут 31 декабря, чтобы быстрее перевернуть календарь с надеждой на лучшее будущее. Однако некоторые события останутся в памяти еще надолго. Сегодня мы вспоминаем, каким был уходящий год Белой крысы для кыргызстанцев.

Коварный вирус

Неизвестный вирус, обнаруженный в китайской провинции Хубэй в ноябре прошлого года, дошел до Кыргызстана в середине марта 2020-го. Вскоре после этого пандемия коронавируса кардинально перестроила нашу привычную жизнь.

Из-за внезапно закрывшихся границ сотни кыргызстанцев не могли вернуться на родину или, наоборот, вылететь из страны по делам. Школы, детсады и вузы перешли на дистанционный режим обучения. Кинотеатры и детские площадки закрылись на долгое время. Из-за чрезвычайной ситуации прием плановых пациентов в больницах сократили, а все силы и резервы системы здравоохранения направили на борьбу с COVID-19.

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Чиновники до последнего откладывали строительство новых больниц и решили начать их возведение только через четыре месяца после первого случая COVID-19, когда республика ежедневно била собственные антирейтинги по смертности.

В июле страну накрыла не только волна новых случаев заражения коронавирусом, но и вспышка внебольничной пневмонии. Люди стучали в закрытые двери и умирали на пороге больниц. Социальные сети разрывались от криков о помощи, нехватке лекарств и мест в клиниках, сообщений о смерти кыргызстанцев.

Врачи работали в красных зонах на износ, неделями не видя своих родных и близких. Десятки медработников стали жертвами коронавируса.

Сложившаяся ситуация еще раз напомнила лицам, принимающим решения: без улучшения условий труда и повышения зарплаты медикам систему здравоохранения не поднять.

Вспышка COVID-19 обнажила и другую давнюю проблему: чрезмерное самолечение граждан и бездумное потребление антибиотиков. Такое поведение, как пациентов, так и некоторых врачей, пачками выписывающих ненужные лекарства или препараты-пустышки, может привести к печальному исходу.

От сердца к сердцу

Кыргызстанцы в те жаркие летние дни в очередной раз доказали способность быстро мобилизоваться для помощи нуждающимся согражданам. Общая беда сплотила.

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Волонтеры фактически взяли на себя часть функций государства. Они формировали бригады добровольцев, помогали достать дорогие лекарства, привозили кислородные концентраторы, готовили еду врачам, дежурящим в дневных стационарах и больницах. Молодые девушки и парни посильно помогали в дневных стационарах мыть полы, разносить еду, реагировать на просьбы больных.

Неравнодушные граждане скидывались на закупку СИЗ и концентраторов, водители развозили медработников. Люди с медицинским образованием бесплатно консультировали больных по телефону, оказывали психологическую помощь. В моменты, когда население не могло попасть в больницы, эта помощь оказалась бесценной.

Учеба на удаленке: прощай, качество!

Система образования тоже прошла немало испытаний за этот год. В авральном режиме учителям пришлось готовить телеуроки, внедрять электронные дневники и журналы, осваивать новые технологии для ведения уроков онлайн. Не все прошло гладко.

Многие дети лишились доступа к образованию из-за отсутствия личных смартфонов и доступа к интернету. В некоторых семьях не оказалось даже телевизоров для просмотра телеуроков. В конце весны и начале осени учителя не могли достучаться до некоторых ребят. Вместо уроков те помогали своим родителям прокормить семью, работая на полях и базарах.

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Школьники теряют интерес к учебе, поскольку не все учителя могут удержать внимание неусидчивых подростков на дистанции. В результате качество образования снизилось. Нервное напряжение в семьях, напротив, возросло. Родителям не хватает навыков, знаний и умений спокойно и доходчиво объяснить детям непонятные темы.

На Иссык-Куле во время мартовского карантина семейные ссоры привели к росту количества самоубийств среди несовершеннолетних. По данным на октябрь 2020 года, этот показатель, к сожалению, вырос по всей стране.

Студенты высших учебных заведений также высказывали свои недовольства по поводу качества обучения и сохранившихся на прежнем уровне контрактов.

Когда все учащиеся, а также воспитанники детских садов вернутся к прежнему режиму, до сих пор неизвестно.

Бьют — беги

Случаи семейного насилия вызывали широкий общественный резонанс в течение всего уходящего года начиная с новогодних каникул. Прошлые январские праздники закончились несколькими трагедиями. От жестоких побоев в начале января скончались 36-летняя жительница Нарынской области и 26-летняя жительница Баткена. Обеих зверски избили мужья, их дети остались без матерей.

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В феврале в Сокулуке муж облил бензином супругу. От полученных ожогов женщина умерла. В июне общественность ужасалась истории Дильробо из Сузакского района. Руки женщины связали, на шею повесили автомобильные покрышки с кирпичами, ее обливали ледяной водой. Дильробо избил супруг только за то, что та задержалась у сестры. В октябре в Оше муж нанес смертельные травмы своей беременной жене и теще.

Это только вершина айсберга. Сотни женщин годами терпят физическое и психическое насилие и не уходят от мужчин-тиранов. Страдают от домашних конфликтов и дети, которые с высокой долей вероятности скопируют такую модель поведения и перенесут ее в будущем в свои семьи. Не молчать и не терпеть к себе скотское отношение призывают жертв психологи.

Найдут ли женщины в себе силы, чтобы начать новую жизнь в новом году?
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178462/
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