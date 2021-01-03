Пандемия, онлайн-учеба, насилие в семье. Какие события волновали нас в 2020-м

В конце года традиционно принято подводить итоги. Американский журнал Time назвал 2020-й худшим в истории. Многие ждут 31 декабря, чтобы быстрее перевернуть календарь с надеждой на лучшее будущее. Однако некоторые события останутся в памяти еще надолго. Сегодня мы вспоминаем, каким был уходящий год Белой крысы для кыргызстанцев.

Коварный вирус

Неизвестный вирус, обнаруженный в китайской провинции Хубэй в ноябре прошлого года, дошел до Кыргызстана в середине марта 2020-го. Вскоре после этого пандемия коронавируса кардинально перестроила нашу привычную жизнь.

Из-за внезапно закрывшихся границ сотни кыргызстанцев не могли вернуться на родину или, наоборот, вылететь из страны по делам. Школы, детсады и вузы перешли на дистанционный режим обучения. Кинотеатры и детские площадки закрылись на долгое время. Из-за чрезвычайной ситуации прием плановых пациентов в больницах сократили, а все силы и резервы системы здравоохранения направили на борьбу с COVID-19.

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Чиновники до последнего откладывали строительство новых больниц и решили начать их возведение только через четыре месяца после первого случая COVID-19, когда республика ежедневно била собственные антирейтинги по смертности.

В июле страну накрыла не только волна новых случаев заражения коронавирусом, но и вспышка внебольничной пневмонии. Люди стучали в закрытые двери и умирали на пороге больниц. Социальные сети разрывались от криков о помощи, нехватке лекарств и мест в клиниках, сообщений о смерти кыргызстанцев.

Врачи работали в красных зонах на износ, неделями не видя своих родных и близких. Десятки медработников стали жертвами коронавируса.

Сложившаяся ситуация еще раз напомнила лицам, принимающим решения: без улучшения условий труда и повышения зарплаты медикам систему здравоохранения не поднять.

Вспышка COVID-19 обнажила и другую давнюю проблему: чрезмерное самолечение граждан и бездумное потребление антибиотиков. Такое поведение, как пациентов, так и некоторых врачей, пачками выписывающих ненужные лекарства или препараты-пустышки, может привести к печальному исходу.

От сердца к сердцу

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Кыргызстанцы в те жаркие летние дни в очередной раз доказали способность быстро мобилизоваться для помощи нуждающимся согражданам. Общая беда сплотила.

Волонтеры фактически взяли на себя часть функций государства. Они формировали бригады добровольцев, помогали достать дорогие лекарства, привозили кислородные концентраторы, готовили еду врачам, дежурящим в дневных стационарах и больницах. Молодые девушки и парни посильно помогали в дневных стационарах мыть полы, разносить еду, реагировать на просьбы больных.

Неравнодушные граждане скидывались на закупку СИЗ и концентраторов, водители развозили медработников. Люди с медицинским образованием бесплатно консультировали больных по телефону, оказывали психологическую помощь. В моменты, когда население не могло попасть в больницы, эта помощь оказалась бесценной.

Учеба на удаленке: прощай, качество!

Система образования тоже прошла немало испытаний за этот год. В авральном режиме учителям пришлось готовить телеуроки, внедрять электронные дневники и журналы, осваивать новые технологии для ведения уроков онлайн. Не все прошло гладко.

Многие дети лишились доступа к образованию из-за отсутствия личных смартфонов и доступа к интернету. В некоторых семьях не оказалось даже телевизоров для просмотра телеуроков. В конце весны и начале осени учителя не могли достучаться до некоторых ребят. Вместо уроков те помогали своим родителям прокормить семью, работая на полях и базарах.

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Школьники теряют интерес к учебе, поскольку не все учителя могут удержать внимание неусидчивых подростков на дистанции. В результате качество образования снизилось. Нервное напряжение в семьях, напротив, возросло. Родителям не хватает навыков, знаний и умений спокойно и доходчиво объяснить детям непонятные темы.

На Иссык-Куле во время мартовского карантина семейные ссоры привели к росту количества самоубийств среди несовершеннолетних. По данным на октябрь 2020 года, этот показатель, к сожалению, вырос по всей стране.

Студенты высших учебных заведений также высказывали свои недовольства по поводу качества обучения и сохранившихся на прежнем уровне контрактов.

Когда все учащиеся, а также воспитанники детских садов вернутся к прежнему режиму, до сих пор неизвестно.

Бьют — беги

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Случаи семейного насилия вызывали широкий общественный резонанс в течение всего уходящего года начиная с новогодних каникул. Прошлые январские праздники закончились несколькими трагедиями. От жестоких побоев в начале января скончались 36-летняя жительница Нарынской области и 26-летняя жительница Баткена. Обеих зверски избили мужья, их дети остались без матерей.

В феврале в Сокулуке муж облил бензином супругу. От полученных ожогов женщина умерла. В июне общественность ужасалась истории Дильробо из Сузакского района. Руки женщины связали, на шею повесили автомобильные покрышки с кирпичами, ее обливали ледяной водой. Дильробо избил супруг только за то, что та задержалась у сестры. В октябре в Оше муж нанес смертельные травмы своей беременной жене и теще.

Это только вершина айсберга. Сотни женщин годами терпят физическое и психическое насилие и не уходят от мужчин-тиранов. Страдают от домашних конфликтов и дети, которые с высокой долей вероятности скопируют такую модель поведения и перенесут ее в будущем в свои семьи. Не молчать и не терпеть к себе скотское отношение призывают жертв психологи.

Найдут ли женщины в себе силы, чтобы начать новую жизнь в новом году?