ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности

Собрание документов, которое в прессе часто называют «досье Эпштейна», содержит тревожные достоверные доказательства систематического и масштабного сексуального насилия, торговли людьми и эксплуатации женщин и девочек. Об этом заявили эксперты ООН.

По их мнению, представленные материалы указывают на возможное существование транснациональной преступной сети и свидетельствуют о действиях, которые могут подпадать под определение преступлений против человечности.

Эксперты подчеркнули, что зафиксированные в документах действия могут квалифицироваться как сексуальное рабство, репродуктивное насилие, насильственные исчезновения, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, а также фемицид.

«Файлы Эпштейна»: что этот скандал означает и при чем тут Атамбаев

«Эти преступления совершались в атмосфере расизма, коррупции, крайней мизогинии и коммерциализации женщин и девочек из разных регионов мира», — говорится в заявлении.

Согласно международному уголовному праву, преступления против человечности могут включать сексуальное рабство, изнасилование, принудительную проституцию, торговлю людьми, преследование, пытки и убийства, если они совершаются «в рамках широкомасштабной или систематической атаки на гражданское население». Эксперты отметили, что выявленные в «досье Эпштейна» модели поведения могут соответствовать этим критериям и требуют преследования в компетентных национальных и международных судах.

Раскрытие материалов проходит в рамках закона о прозрачности «досье Эпштейна», подписанного 19 ноября 2025 года. Министерство юстиции США опубликовало крупный массив данных 30 января 2026-го — это более 3 миллионов страниц документов, 2 тысячи видеозаписей и 180 тысяч изображений.

Эксперты предупредили о серьезных нарушениях при обработке данных: ошибки в редактировании привели к утечке конфиденциальной информации о жертвах, причинив им дополнительный вред до того, как записи были отозваны. При этом под следствием находится лишь один близкий соратник Джеффри Эпштейна.

«Грубые ошибки в процессе раскрытия информации подчеркивают необходимость срочных и ориентированных на жертв процедур по работе с чувствительными материалами, чтобы ни одна пострадавшая не подвергалась повторной травматизации», — заявили специалисты.

По их словам, неспособность защитить конфиденциальность подвергает женщин риску преследования и стигматизации, а ограниченность расследований оставляет многих в состоянии повторной травмы.

Эксперты ООН призвали власти США устранить допущенные ошибки, обеспечить полное раскрытие информации о методах работы преступной сети, гарантировать возмещение ущерба жертвам и положить конец безнаказанности. Они также подчеркнули необходимость отмены сроков давности по тяжким преступлениям, связанным с деятельностью Джеффри Эпштейна.
