Уровень цифровой ненависти среди подростков изучили в Кыргызстане

В Министерстве просвещения обсудили вызовы онлайн-агрессии среди молодежи в Кыргызстане.

По данным ведомства, общественный фонд «Таалим-Форум» представил результаты проведенного в 2025 году исследования по распространению кибербуллинга и цифровой ненависти среди подростков и молодежи. Анкетным опросом охватили 2 тысячи 96 респондентов в возрасте от 12 до 25 лет из 128 учебных заведений во всех областях республики, а также в городах Бишкеке и Оше.

Исследование показало: за последний год каждый второй молодой человек сталкивался с проявлениями онлайн-агрессии, а для части молодежи негативный цифровой опыт становится «нормой» поведения.

Отдельное внимание уделили взаимосвязи между буллингом в реальной жизни и онлайн-агрессией. Исследование показало, что конфликты, возникающие в школьной среде, продолжаются в цифровом пространстве и оказывают влияние на психоэмоциональное состояние подростков и молодежи.

В ходе обсуждения представлены рекомендации по созданию безопасной цифровой среды в образовательных организациях. Они включают совершенствование нормативной базы, юридическое определение понятия «кибербуллинг» и разработку национальной стратегии защиты детей в интернете.

Также подчеркнута необходимость развития цифровой культуры, внедрения программ цифровой этики, подготовки педагогов и психологов по вопросам безопасного онлайн-поведения и усиления психологической поддержки учащихся.

Отмечено, что снижение кибербуллинга среди детей требует системных и совместных усилий школы, семьи и цифровых платформ. В настоящее время ОФ «Таалим-Форум» разрабатывает практическое руководство для учителей по распознаванию, профилактике и реагированию на случаи кибербуллинга среди подростков.
