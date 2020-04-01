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Происшествия

На Иссык-Куле за неделю повесились пять школьников

В Иссык-Кульской области с 16 по 22 марта повесились пять школьников. Об этом 24.kg сообщила заместитель полпреда области Эльмира Усенова.

По ее словам, причиной детских суицидов в основном является ссора с родителями.

Уточняется, что случаи произошли в Ак-Суйском, Джеты-Огузском, Иссык-Кульском районах и городе Балыкчи.

«Сейчас правоохранительные органы выясняют причины суицидов. Возраст покончивших с собой — 11-14 лет», — сказала Эльмира Усенова.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в школах объявлен карантин с 16 марта до 8 апреля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148726/
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