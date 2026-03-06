12:02
Происшествия

ООН: По обвинению в сексуальной эксплуатации детей арестованы 60 человек

Фото из архива ЮНИСЕФ. Молодая женщина из Гватемалы, пострадавшая от сексуального насилия, получила психосоциальную поддержку

В результате международной операции арестованы 60 человек по обвинениям в преступлениях сексуального характера в отношении детей, а также установлены личности 65 несовершеннолетних жертв, которые освобождены и получили помощь. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, операция, прошедшая под эгидой Интерпола и при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), стала итогом многомесячных усилий правоохранительных органов девяти стран Центральной и Северной Америки, а также Карибского региона.

Операция Eclipse, завершившаяся в январе 2026 года, была направлена на борьбу с производством и распространением материалов, произведенных в результате сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей. Особое внимание уделялось установлению личностей пострадавших и возобновлению расследований по зашедшим в тупик «старым» делам.

Большинство выявленных жертв были в возрасте от пяти до 13 лет, при этом около 80 процентов составили девочки.

Эти данные свидетельствуют о непропорционально высоком уровне насилия в отношении девочек, хотя меры профилактики и реагирования должны также учитывать потребности мальчиков, подчеркивают в УНП ООН. Все жертвы были несовершеннолетними на момент совершения преступлений; после спасения они получили защиту и помощь со стороны национальных властей.

Предполагаемые преступники имели различные связи со своими жертвами. Среди них — члены семьи, знакомые, соседи, преподаватели, интернет-преступники и иностранные туристы. Как отмечают в УНП ООН, это говорит о том, что единого профиля лица, совершающего такие преступления, не существует.

В ходе операции правоохранительные и судебные органы стран Латинской Америки координировали расследования, проводили целевые операции и собирали доказательства в рамках международного сотрудничества. Интерпол обеспечивал техническую поддержку, обмен оперативной информацией в режиме реального времени и стратегическое руководство. Управление ООН, в свою очередь, предоставляло обучение и техническую помощь следственным и прокурорским подразделениям.
